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    «Оренбург» быстро усмирит «бычков»?

    «Оренбург» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, ФНЛ, 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Краснодар-2»
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    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 17:00 мск. «Оренбург» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оренбург»

    «Оренбург» старается не отставать от «Торпедо» в гонке за первое место в ФНЛ. Впрочем, основной задачей команды является банальный выход в элиту.

    На текущий момент в активе у команды Марцела Лички 22 очка. «Оренбург» на 4 очка опережают «Аланию».

    В минувшем туре «Оренбург» наконец-то вновь продемонстрировал свою мощь. Выездная встреча с «КАМАЗом» завершилась впечатляющей победой (0:4).

    Прогнозы на ФНЛ

    Никакой недооценки соперника Личка не допустит. Вероятно, хозяева с первых минут будут активно атаковать.

    «Краснодар-2»

    Молодым кубанцам палец в рот не клади. Несмотря на юность состава краснодарцев, их игра порой смотрится весьма солидно.

    На текущий момент «Краснодар-2» занимает 9 место с 15 очками в активе. Причем забили «бычки» всего 10 мячей в 10 матчах, пропустив в свои ворота на гол меньше.

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    • В минувшем туре «Краснодар-2» переиграл «Томь» (2:1). К слову, решающий мяч в той встрече на счету защитника Вячеслава Литвинова.

    «Краснодар-2» отлично обороняется. Вот только хватит ли монолитности тылам в поединке с одним из фаворитов лиги?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.40, на ничью за 4.20, а на «Краснодар-2» — за 8.20.

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    Хозяева смотрятся явно сильнее «бычков», к тому же в предыдущем поединке выдали отличную результативность.

    «Краснодар-2» отлично обороняется, однако стабильности команде не хватает.

    Оренбургвцы уверенно движутся в РПЛ, и явно не намерены терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.03.

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    «Оренбург» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. «Оренбург» быстро усмирит «бычков»?
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