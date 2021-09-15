«Оренбург»
«Оренбург» старается не отставать от «Торпедо» в гонке за первое место в ФНЛ. Впрочем, основной задачей команды является банальный выход в элиту.
На текущий момент в активе у команды Марцела Лички 22 очка. «Оренбург» на 4 очка опережают «Аланию».
В минувшем туре «Оренбург» наконец-то вновь продемонстрировал свою мощь. Выездная встреча с «КАМАЗом» завершилась впечатляющей победой (0:4).
Никакой недооценки соперника Личка не допустит. Вероятно, хозяева с первых минут будут активно атаковать.
«Краснодар-2»
Молодым кубанцам палец в рот не клади. Несмотря на юность состава краснодарцев, их игра порой смотрится весьма солидно.
На текущий момент «Краснодар-2» занимает 9 место с 15 очками в активе. Причем забили «бычки» всего 10 мячей в 10 матчах, пропустив в свои ворота на гол меньше.
В минувшем туре «Краснодар-2» переиграл «Томь» (2:1). К слову, решающий мяч в той встрече на счету защитника Вячеслава Литвинова.
«Краснодар-2» отлично обороняется. Вот только хватит ли монолитности тылам в поединке с одним из фаворитов лиги?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.40, на ничью за 4.20, а на «Краснодар-2» — за 8.20.
«Краснодар-2» отлично обороняется, однако стабильности команде не хватает.
Оренбургвцы уверенно движутся в РПЛ, и явно не намерены терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.03.