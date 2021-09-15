«Брюгге»
Бельгийский клуб всегда был крепкой еврокубковой единицей. Вот и сейчас «Брюгге», пусть и в статусе андердога своего квартета, способен удивить.
Сезон в чемпионате Бельгии команда начала вполне прилично. «Брюгге» привычно лидирует, имея в своем активе 14 очков по итогам 7 туров.
Вот только в этой встрече хозяева наверняка будут больше обороняться, нежели атаковать. Слишком уж силен их оппонент.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Брюгге» уже имеет опыт противостояний с парижанами. Правда, два года назад оба матча завершились победами ПСЖ (5:0 и 1:0).
ПСЖ
Интересно, дождемся ли мы триумфа парижан в Лиге чемпионов в ближайшее время?! Особенно с оглядкой на суперприобретения клуба.
В своем чемпионате команда сносит всех и вся на своем пути. В пяти поединках ПСЖ набрал максимум очков, и заслуженно лидирует.
В предыдущем туре чемпионата команда вновь победила. Дома парижане вынесли с ногами оборону «Клермона» (4:0).
Главный вопрос: когда уже начнет забивать Лионель Месси, будоражит общественность больше всего. Впрочем, в составе есть Килиан Мбаппе!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.25, на ничью за 6.70, а на «Брюгге» — за 12.50.
Хозяева способны дать бой гранду, но вряд ли сумеют добиться хотя бы ничьей.
Гости отлично атакуют, и наверняка начнут групповой турнир результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.26.