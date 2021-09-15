«Брюгге» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Брюгге» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюгге»

Бельгийский клуб всегда был крепкой еврокубковой единицей. Вот и сейчас «Брюгге», пусть и в статусе андердога своего квартета, способен удивить.

Сезон в чемпионате Бельгии команда начала вполне прилично. «Брюгге» привычно лидирует, имея в своем активе 14 очков по итогам 7 туров.

Вот только в этой встрече хозяева наверняка будут больше обороняться, нежели атаковать. Слишком уж силен их оппонент.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Брюгге» уже имеет опыт противостояний с парижанами. Правда, два года назад оба матча завершились победами ПСЖ (5:0 и 1:0).

ПСЖ

Интересно, дождемся ли мы триумфа парижан в Лиге чемпионов в ближайшее время?! Особенно с оглядкой на суперприобретения клуба.

В своем чемпионате команда сносит всех и вся на своем пути. В пяти поединках ПСЖ набрал максимум очков, и заслуженно лидирует.

В предыдущем туре чемпионата команда вновь победила. Дома парижане вынесли с ногами оборону «Клермона» (4:0).

Главный вопрос: когда уже начнет забивать Лионель Месси, будоражит общественность больше всего. Впрочем, в составе есть Килиан Мбаппе!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.25, на ничью за 6.70, а на «Брюгге» — за 12.50.

Хозяева способны дать бой гранду, но вряд ли сумеют добиться хотя бы ничьей.

ПСЖ очень силен в атаке, что и продемонстрирует в первом туре .

Гости отлично атакуют, и наверняка начнут групповой турнир результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.26.