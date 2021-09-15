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    ПСЖ обеспечит высокую результативность?

    «Брюгге» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Лига чемпионов, 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    «Брюгге» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Брюгге» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 15 Сентября 2021 года
    Брюгге
  • Брюгге
    •  Брюгге 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.00
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 1.23
  • Ставка!
    •

    «Брюгге»

    Бельгийский клуб всегда был крепкой еврокубковой единицей. Вот и сейчас «Брюгге», пусть и в статусе андердога своего квартета, способен удивить.

    Сезон в чемпионате Бельгии команда начала вполне прилично. «Брюгге» привычно лидирует, имея в своем активе 14 очков по итогам 7 туров.

    Вот только в этой встрече хозяева наверняка будут больше обороняться, нежели атаковать. Слишком уж силен их оппонент.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Брюгге» уже имеет опыт противостояний с парижанами. Правда, два года назад оба матча завершились победами ПСЖ (5:0 и 1:0).

    ПСЖ

    Интересно, дождемся ли мы триумфа парижан в Лиге чемпионов в ближайшее время?! Особенно с оглядкой на суперприобретения клуба.

    В своем чемпионате команда сносит всех и вся на своем пути. В пяти поединках ПСЖ набрал максимум очков, и заслуженно лидирует.

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  • Вчера

    • В предыдущем туре чемпионата команда вновь победила. Дома парижане вынесли с ногами оборону «Клермона» (4:0).

    Главный вопрос: когда уже начнет забивать Лионель Месси, будоражит общественность больше всего. Впрочем, в составе есть Килиан Мбаппе!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.25, на ничью за 6.70, а на «Брюгге» — за 12.50.

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    Хозяева способны дать бой гранду, но вряд ли сумеют добиться хотя бы ничьей.

    ПСЖ очень силен в атаке, что и продемонстрирует в первом туре.

    Гости отлично атакуют, и наверняка начнут групповой турнир результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.26.

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    «Брюгге» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. ПСЖ обеспечит высокую результативность?
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