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    «Пусела» справится с неуступчивыми островитянами?

    «Вальядолид» — «Тенерифе». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Чемпионат Испании, 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Тенерифе»
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    В воскресенье, 12 сентября, в рамках пятого тура Сегунды «Вальядолид» на своем поле сыграет против «Тенерифе». Игра начнется в 17:00 по мск. «Вальядолид» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Сентября 2021 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 17:00 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.15
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  • 2.95
  • 2
  • 4.00
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» прошлый сезон провел в Примере, но не смог там сохранить свою прописку, финишировав на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    «Фиолетово-белые» до последнего тура сохраняли шансы остаться в элите, но проиграли в последнем туре «Атлетико» 1:2, а конкуренты добились нужных для себя результатов.

    По итогам четырех матчей во втором дивизионе «пусела» набрала семь очков и идет пока шестой. Начала она первенство с выездной мировой против «Лас-Пальмаса», сыграв со счетом 1:1.

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    После этого «Вальядолид» с одинаковым результатом по 2:0 переиграл дома «Сарагосу» и в гостях «Луго». В минувшем же туре коллектив был разгромлен на выезде новичком «Бургосом» — 0:3.

    «Тенерифе»

    В прошлогоднем розыгрыше Сегунды «Тенерифе» ни на что не претендовал и финишировал во второй части турнирной таблицы, на 14 месте.

    В текущем же розыгрыше второго испанского дивизиона островитяне по итогам четырех встреч набрали восемь баллов и находятся на четвертой позиции в турнирке.

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    • В новом сезоне канарцы пока не проигрывали. Стартовали они гостевой победой над «Фуэнлабрадой» со счетом 2:1, после чего сыграли вничью с одинаковым счетом 0:0 — с хихонским «Спортингом» и «Овьедо».

    В прошлом игровом дне «Тенеирфе» в родных стенах справился с «Понферрадиной» — 2:0. С учетом прошлого сезона клуб не проигрывает в шести подряд матчах, но четыре из них свел вничью.

    Последний раз эти команды играли между собой в 2020 году в Кубке Испании. И тогда «Тенерифе» дома обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка на «Вальядолид» — «Тенерифе»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вальядолида» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Тенерифе» дают — 3.92, ничья оценена — в 2.96.

    И хотя островитяне довольно-таки и неуступчивы, но на своем поле «Вальядолид» должен добыть три очка, исправившись за неудачу прошлого тура.

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    «Вальядолид» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Пусела» справится с неуступчивыми островитянами?
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