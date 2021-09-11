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    Долгожданная виктория «Ювентуса»?

    «Наполи» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Серия А, 11 сентября 2021 года

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    Пауло Дибала
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:00 мск. «Наполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Сентября 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 19:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Наполи»

    «Наполи» в начавшемся сезоне будет бороться за самые высокие места. Почему бы этой команде не вклиниться в чемпионскую гонку?!

    На текущий момент у «Наполи» 6 набранных очков после двух сыгранных туров. Команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера «Лацио» только по дополнительным показателям.

    В минувшем туре «Наполи» выдал нервный матч. На выезде неаполитанцы с огромной натугой одолели «Дженоа» (1:2).

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    «Наполи» одолевают кадровые проблемы. Вот и в этой встрече не сыграют Лоренцо Инсинье, Петр Зелиньски, Дрис Мертенс и Виктор Осимен.

    «Ювентус»

    Уход Криштиану Роналду стал для туринцев главной неудачей лета. Теперь «Ювентусу» будет еще сложнее вернуть чемпионский титул.

    Вот и новый чемпионат команда начала откровенно неудачно. На текущий момент «Ювентус» занимает лишь 12 место с одним баллом в активе.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда дома сенсационно уступила. Причем «Ювентус» не справился с новичком Серии А «Эмполи» (0:1).

    Без Роналду туринцам предстоит, по сути, строительство нового игрового ансамбля. Уж слишком много значил для команды звездный португалец.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 2.46, на ничью за 3.56, а на «Ювентус» — за 2.95.

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    Хозяева находятся на подъеме, но в этом матче сыграют без ряда лидеров.

    «Ювентус» только учится играть без Роналду, но в этой встрече будет пытаться взять три очка.

    Туринцы еще не выигрывали в начавшемся чемпионате, к тому же у неаполитанцев серьезные кадровые проблемы. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.95.

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    «Наполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория «Ювентуса»?
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