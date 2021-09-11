«Наполи» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:00 мск. «Наполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» в начавшемся сезоне будет бороться за самые высокие места. Почему бы этой команде не вклиниться в чемпионскую гонку?!

На текущий момент у «Наполи» 6 набранных очков после двух сыгранных туров. Команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера «Лацио» только по дополнительным показателям.

В минувшем туре «Наполи» выдал нервный матч. На выезде неаполитанцы с огромной натугой одолели «Дженоа» (1:2).

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«Наполи» одолевают кадровые проблемы. Вот и в этой встрече не сыграют Лоренцо Инсинье, Петр Зелиньски, Дрис Мертенс и Виктор Осимен.

«Ювентус»

Уход Криштиану Роналду стал для туринцев главной неудачей лета. Теперь «Ювентусу» будет еще сложнее вернуть чемпионский титул.

Вот и новый чемпионат команда начала откровенно неудачно. На текущий момент «Ювентус» занимает лишь 12 место с одним баллом в активе.

В предыдущем туре чемпионата команда дома сенсационно уступила. Причем «Ювентус» не справился с новичком Серии А «Эмполи» (0:1).

Без Роналду туринцам предстоит, по сути, строительство нового игрового ансамбля. Уж слишком много значил для команды звездный португалец.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 2.46, на ничью за 3.56, а на «Ювентус» — за 2.95.

Хозяева находятся на подъеме, но в этом матче сыграют без ряда лидеров.

«Ювентус» только учится играть без Роналду, но в этой встрече будет пытаться взять три очка .

Туринцы еще не выигрывали в начавшемся чемпионате, к тому же у неаполитанцев серьезные кадровые проблемы. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.95.