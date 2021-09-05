5 сентября в Астрахани на Центральном стадионе местный клуб «Волгарь» сыграет против краснодарской «Кубани» в рамках 9-го тура ФНЛ. Начало — в 18:00 по мск. «Волгарь» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

«Волгарь» прошлый розыгрыш ФНЛ завершил в середине турнирной таблицы, а в этом первенстве после 8-ми туров идет в зоне вылета, набрав всего пять баллов.

Стартовал клуб из Астрахани с двух выездных поражений подряд, после чего добыл первую и пока единственную викторию в чемпионате, обыграв дома «Нефтехимик» со счетом 1:0.

После этого волжане выдали 5-матчевую безвыигрышную серию в рамках первенства, трижды проиграв и два раза сыграв вничью за этот период. В минувшем туре они расписали мировую с «Енисеем» 2:2 в гостях.

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На своем поле «Волгарь» уступал в половине из шести предыдущих матчей, победив только один раз в данном отрезке.

«Кубань»

«Кубань» по итогам прошлого сезона поднялась из ПФЛ в ФНЛ, где после 8-ми туров идет также в зоне вылета, имея на своем счету четыре зачетных пункта.

В первых пяти игровых днях первенства клуб из Краснодара смог разжиться всего одним набранным очком, расписав мировую во втором туре в гостях с «Енисеем», сыграв 2:2.

В шестом матче чемпионата «южане» смогли одержать первую и пока единственную викторию в чемпионате, обыграв дома 1:0 «Текстильщик», после чего потерпели два фиаско подряд.

На чужом поле после ничьей с «Енисеем» «Кубань» потерпела три подряд поражения с разницей в один гол.

В начале августа эти клубы встречались в Кубке России. И тогда основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победили краснодарцы.

Прогноз и ставка на «Волгарь» — «Кубань»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Волгаря» — 2.35, победа «Кубани» — 3.12, ничья — 3.24.

Вполне возможно, что и в рамках чемпионата эти команды распишут мировую. Так что в данной игре ставим на ничью.