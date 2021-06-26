«Славия» Мозырь
После 13 сыгранных туров «Славия» находится на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея в своей копилке девять баллов, опережая всего на пункт опасную зону.
«Славяне»
После чего клуб из Мозыря проиграл в родных стенах ФК «МИнск» со счетом 1:2, а в минувшем туре расписал выездную мировую с «Неманом», сыграв со счетом 2:2.
Пять из девяти баллов «Славия» в этом чемпионате заработала на своей арене, раз выиграв при двух мировых и четырех фиаско, разница забитых и пропущенных — 8:12.
«Энергетик-БГУ»
После 13 проведенных туров «Энергетик-БГУ» с 15 набранными очками находится на десятой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, значительно оторвавшись от опасной зоны
Начали текущий чемпионат «энергетики» с победного результата, за которым последовала 8-матчевая безвыигрышная серия, где они три встречи свели вничью и пять раз терпели фиаско.
После этого неудачного периода коллектив вышел победителем из трех последних игр, переиграв по 1:0 переиграл «Слуцк» дома и в Бресте местное «Динамо», а также 3:2 «Гомель» в родных стенах. Однако в минувшем туре он проиграл в гостях 1:2 «Минску».
В гостях в текущем чемпионате Белоруссии «Энергетик-БГУ» смог выиграть только раз, еще одну игру он закончил вничью и четырежды терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 5:9.
В минувшем сезоне данные коллективы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:5.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Славии» — 2.42, победа «Энергетик-БГУ» — 2.72, ничья — 3.30.
Только одна из последних восьми очных встреч данных клубов была низовой. Поэтому от этой игры вполне можно ожидать верхового исхода. Наш прогноз — ТБ 2,5.