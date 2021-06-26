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    В Мозыре будет результативная встреча?

    «Славия» Мозырь — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Мозырь — «Энергетик-БГУ»
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    «Славия» Мозырь
    В субботу, 26 июня, в 14-м туре белорусской высшей лиги в Мозыре местная «Славия» сыграет с «Энергетиком-БГУ». Стартовый свисток будет дан в 18:45 по мск. «Славия» Мозырь — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Славия» Мозырь

    После 13 сыгранных туров «Славия» находится на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея в своей копилке девять баллов, опережая всего на пункт опасную зону.

    «Славяне» неудачно провели последние четыре игры чемпионата, разжившись в них всего одним баллом. Сперва в этом отрезке они потерпели домашнее фиаско от «Гомеля» 2:4, а затем уступили в Борисове БАТЭ со счетом 0:3.

    После чего клуб из Мозыря проиграл в родных стенах ФК «МИнск» со счетом 1:2, а в минувшем туре расписал выездную мировую с «Неманом», сыграв со счетом 2:2.

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    Пять из девяти баллов «Славия» в этом чемпионате заработала на своей арене, раз выиграв при двух мировых и четырех фиаско, разница забитых и пропущенных — 8:12.

    «Энергетик-БГУ»

    После 13 проведенных туров «Энергетик-БГУ» с 15 набранными очками находится на десятой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, значительно оторвавшись от опасной зоны

    Начали текущий чемпионат «энергетики» с победного результата, за которым последовала 8-матчевая безвыигрышная серия, где они три встречи свели вничью и пять раз терпели фиаско.

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    • После этого неудачного периода коллектив вышел победителем из трех последних игр, переиграв по 1:0 переиграл «Слуцк» дома и в Бресте местное «Динамо», а также 3:2 «Гомель» в родных стенах. Однако в минувшем туре он проиграл в гостях 1:2 «Минску».

    В гостях в текущем чемпионате Белоруссии «Энергетик-БГУ» смог выиграть только раз, еще одну игру он закончил вничью и четырежды терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 5:9.

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    В минувшем сезоне данные коллективы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:5.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Славии» — 2.42, победа «Энергетик-БГУ» — 2.72, ничья — 3.30.

    Только одна из последних восьми очных встреч данных клубов была низовой. Поэтому от этой игры вполне можно ожидать верхового исхода. Наш прогноз — ТБ 2,5.

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