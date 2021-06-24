Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андреас КристенсенГерой дня: Андреас Кристенсен Юссуф ПоульсенКошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020 Сборная БельгииПогром в Копенгагене выбил Россию из турнира. Что еще произошло в группе B?
  • 13:51
    • Два игрока сборной Англии изолированы на неделю из-за подозрений на коронавирус
  • 13:24
    • Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
  • 17:37
    • Усман Дембеле перенесет операцию
  • 17:20
    • «Манчестер Сити» готов подождать год ради подписания Кейна
  • 17:04
    • РФС оценит работу Черчесова на внеочередном исполкоме
  • 16:51
    • Сборная России выступила с заявлением после вылета с Евро-2020
  • 16:34
    • РПЛ отреагировала на ограничительные меры московский властей
    Все новости спорта

    «Сиэтл» продлит домашнюю серию побед над «Реалом»?

    «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 1.98) и ставки на МЛС 24 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сиэтл Саундерс» в этом сезоне пока еще не проигрывал
    «Сиэтл Саундерс» сыграет на своем поле против «Реал Солт-Лейк» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Встреча пройдет 24 июня в Сиэтле, начало — в 05:00 мск. «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл» единолично возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Кроме того, комнада является лидером по количеству набранных очков среди всех команд лиги.

    Обладатель Кубка МЛС 2019 года в этом году пока еще не проигрывал. В девяти матчах у хозяев шесть побед и три ничейных результата.

    Также стоит отметить, что «Сиэтл» максимально надежно играет в обороне. Пока что «Саундерс» пропустили лишь четыре мяча.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Но, если что, два предыдущих матчах на своем поле «Сиэтл» не смог выиграть — встречи с «Атлантой» и «Остином» завершились вничью.

    «Реал Солт-Лейк»

    Тем временем «Реал», сыгравший пока лишь семь матчей, занимает шестое место на Западе.

    В целом старт сезона команде удался. Клуб из Солт-Лейк-Сити до сих пор потерпел лишь одно поражение, а в остальных встречах набрал 12 очков.

    Все прогнозы на Кубок Америки

    В прошлом туре «Реал» после серии из трех ничьих одержал победу над «Ванкувером» — 3:1.

    В двух гостевых матчах этого сезона команда Фредерико Хуареса набрала четыре очка и забила четыре мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Сиэтл» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.64, на ничью за 4.05, а на победу «Реала» — за 5.20.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    «Реал» проиграл в трех предыдущих матчах на поле «Сиэтл». В каждом случае на поле была борьба, но побеждали хозяева.

    Скорее всего, «Сиэтл» снова выиграет, но вряд ли с разницей более чем в два гола.

    Ставка — победа «Сиэтла» + тотал матча меньше 4,5 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Контавейт — Кузнецова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фольгоре — Приштина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — Интер Эскальдес-Энгордани
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вегас — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кайрат — Каспий
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов
    • 22:06 19/06/2021     Логотип Евро-2020
  • Расклады Евро-2020: распределение мест при равенстве и рейтинг третьих команд
    • 23:37 17/06/2021     Юссуф Поульсен
  • Кошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020
    • 00:55
    «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 24.06.2021. Прогнозы на футбол. «Сиэтл» продлит домашнюю серию побед над «Реалом»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры