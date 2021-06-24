«Сиэтл Саундерс» сыграет на своем поле против «Реал Солт-Лейк» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Встреча пройдет 24 июня в Сиэтле, начало — в 05:00 мск. «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл» единолично возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Кроме того, комнада является лидером по количеству набранных очков среди всех команд лиги.

Обладатель Кубка МЛС 2019 года в этом году пока еще не проигрывал. В девяти матчах у хозяев шесть побед и три ничейных результата.

Также стоит отметить, что «Сиэтл» максимально надежно играет в обороне. Пока что «Саундерс» пропустили лишь четыре мяча.

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Но, если что, два предыдущих матчах на своем поле «Сиэтл» не смог выиграть — встречи с «Атлантой» и «Остином» завершились вничью.

«Реал Солт-Лейк»

Тем временем «Реал», сыгравший пока лишь семь матчей, занимает шестое место на Западе.

В целом старт сезона команде удался. Клуб из Солт-Лейк-Сити до сих пор потерпел лишь одно поражение, а в остальных встречах набрал 12 очков.

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В прошлом туре «Реал» после серии из трех ничьих одержал победу над «Ванкувером» — 3:1.

В двух гостевых матчах этого сезона команда Фредерико Хуареса набрала четыре очка и забила четыре мяча.

Прогноз и ставка

На «Сиэтл» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.64, на ничью за 4.05, а на победу «Реала» — за 5.20.

«Реал» проиграл в трех предыдущих матчах на поле «Сиэтл». В каждом случае на поле была борьба, но побеждали хозяева.

Скорее всего, «Сиэтл» снова выиграет, но вряд ли с разницей более чем в два гола.

Ставка — победа «Сиэтла» + тотал матча меньше 4,5 за 1.98.