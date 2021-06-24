«Сиэтл Саундерс»
«Сиэтл» единолично возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Кроме того, комнада является лидером по количеству набранных очков среди всех команд лиги.
Обладатель Кубка МЛС 2019 года в этом году пока еще не проигрывал. В девяти матчах у хозяев шесть побед и три ничейных результата.
Также стоит отметить, что «Сиэтл» максимально надежно играет в обороне. Пока что «Саундерс» пропустили лишь четыре мяча.
Но, если что, два предыдущих матчах на своем поле «Сиэтл» не смог выиграть — встречи с «Атлантой» и «Остином» завершились вничью.
«Реал Солт-Лейк»
Тем временем «Реал», сыгравший пока лишь семь матчей, занимает шестое место на Западе.
В целом старт сезона команде удался. Клуб из Солт-Лейк-Сити до сих пор потерпел лишь одно поражение, а в остальных встречах набрал 12 очков.
В прошлом туре «Реал» после серии из трех ничьих одержал победу над «Ванкувером» — 3:1.
В двух гостевых матчах этого сезона команда Фредерико Хуареса набрала четыре очка и забила четыре мяча.
Прогноз и ставка
На «Сиэтл» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.64, на ничью за 4.05, а на победу «Реала» — за 5.20.
«Реал» проиграл в трех предыдущих матчах на поле «Сиэтл». В каждом случае на поле была борьба, но побеждали хозяева.
Скорее всего, «Сиэтл» снова выиграет, но вряд ли с разницей более чем в два гола.
Ставка — победа «Сиэтла» + тотал матча меньше 4,5 за 1.98.