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    «Жирондинцы» уже не упустят билет в Примеру

    «Жирона» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, чемпионат Испании, 20 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Райо Вальекано»
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    «Жирона»
    В воскресенье, 20 июня, в ответной финальной игре плей-офф за путевку в испанскую Примеру «Жирона» на своем стадионе «Монтивилли» сыграет с «Райо Вальекано». Начало — в 22:00 по мск. «Жирона» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Жирона»

    В первом поединке этих команд «Жирона» смогла добыть выездную викторию над «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Отметим, что гости реализовали почти все свои опасные моменты, а хозяев уж очень подвела реализация. Также в этой игре ВАР отменил по голу у коллективов.

    Этим выигрышем «жирондинцы» продлили свою беспроигрышную серию до 11 встреч, в которой они дважды сыграли вничью и добились аж девяти побед, причем в семи из них они сохранили свои ворота на замке.

    Напомним, что на первой стадии плей-офф каталонский клуб смог справиться с «Альмерией», ставшей в регулярке четвертой, выиграв 3:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

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    Сейчас у «Жироны» 8-матчевая домашняя беспроигрышная серия, которая началась с мировой результата, а продолжилась она семью викториями подряд, где пять были «сухими».

    «Райо Вальекано»

    «Райо» только по итогам последнего тура регулярки смог добыть билет в плей-офф. Мадридцы в заключительной игре проиграли дома 0:1 «Луго», но преследователь в лице хихонского «Спортинга» тоже уступил в своем поединке.

    На полуфинальной стадии плей-офф «пчелы» неожиданно легко справились с «Леганесом», который финишировал на третьей позиции, переиграв его в двух встречах: 3:0 дома и 2:1 на выезде.

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    • Всего за последние восемь матчей мадридцы потерпели только две неудачи. Еще в этот период они раз сыграли вничью и вышли победителями из пяти игр, забивая в них каждый раз не менее двух мячей.

    «Великаны» в последнем отрезке восьми гостевых встреч потерпели только одну неудачу, еще трижды они сыграли вничью и добились пяти победных результатов.

    В регулярном первенстве в Мадриде победил «Райо» 2:1, а в Жироне эти команды расписали мировую со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Райо Вальекано» — 2.75, победа «Жироны» — 2.90, ничья — 3.00.

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    Проход: «Жироны» — 1.16; «Райо Вальекано» — 5.20.

    Каталонцы уже не должны упустить билет в Примеру, добыв приемлемый для себя результат. Однако вряд ли они снова смогут выиграть, так что ставим на ничью.

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