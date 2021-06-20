«Жирона»
В первом поединке этих команд «Жирона» смогла добыть выездную викторию над «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Отметим, что гости реализовали почти все свои опасные моменты, а хозяев уж очень подвела реализация. Также в этой игре ВАР отменил по голу у коллективов.
Этим выигрышем «жирондинцы» продлили свою
Напомним, что на первой стадии плей-офф каталонский клуб смог справиться с «Альмерией», ставшей в регулярке четвертой, выиграв 3:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.
Сейчас у «Жироны» 8-матчевая домашняя беспроигрышная серия, которая началась с мировой результата, а продолжилась она семью викториями подряд, где пять были «сухими».
«Райо Вальекано»
«Райо» только по итогам последнего тура регулярки смог добыть билет в плей-офф. Мадридцы в заключительной игре проиграли дома 0:1 «Луго», но преследователь в лице хихонского «Спортинга» тоже уступил в своем поединке.
На полуфинальной стадии плей-офф «пчелы» неожиданно легко справились с «Леганесом», который финишировал на третьей позиции, переиграв его в двух встречах: 3:0 дома и 2:1 на выезде.
Всего за последние восемь матчей мадридцы потерпели только две неудачи. Еще в этот период они раз сыграли вничью и вышли победителями из пяти игр, забивая в них каждый раз не менее двух мячей.
«Великаны» в последнем отрезке восьми гостевых встреч потерпели только одну неудачу, еще трижды они сыграли вничью и добились пяти победных результатов.
В регулярном первенстве в Мадриде победил «Райо» 2:1, а в Жироне эти команды расписали мировую со счетом 0:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Райо Вальекано» — 2.75, победа «Жироны» — 2.90, ничья — 3.00.
Проход: «Жироны» — 1.16; «Райо Вальекано» — 5.20.
Каталонцы уже не должны упустить билет в Примеру, добыв приемлемый для себя результат. Однако вряд ли они снова смогут выиграть, так что ставим на ничью.