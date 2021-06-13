В воскресенье, 13 июня, в первой финальной игре плей-офф за путевку в испанскую Примеру «Райо Вальекано» в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» сыграет с «Жироной». Начало — в 22:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» только по итогам последнего тура регулярки смог добыть билет в плей-офф. Мадридцы в заключительной игре проиграли дома 0:1 «Луго», но преследователь в лице хихонского «Спортинга» тоже уступил в своем поединке.

На полуфинальной стадии плей-офф «пчелы» неожиданно легко справились с «Леганесом», который финишировал на третьей позиции, переиграв его в двух встречах: 3:0 дома и 2:1 на выезде.

Всего за последние семь матчей «великаны» потерпели только одну неудачу. Еще в этот период они раз сыграли вничью и вышли победителями из пяти игр, забивая в них каждый раз не менее двух мячей.

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За девять последних домашних встреч первенства «Райо» добился четырех викторий, два раза делил очки с оппонентами и потерпел три фиаско, в которых даже не смог забить.

«Жирона»

«Жирона» по итогам регулярного первенства стала пятой в турнирной таблице Сегунды, набрав в 42 играх 71 балл, сильно отстав от первых двух строк.

В первой стадии плей-офф каталонский клуб не встретил особого сопротивление «Альмерии», ставшей в регулярке четвертой, одолев оппонента 3:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

У «жирондинцев» 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой они дважды сыграли вничью и добились аж восемь выигрышей, причем в семи из них они сохранили свои ворота на замке.

Каталонцы за последние десять гостевых поединков только раз уходили с поля поверженными. Еще в этот период они пять раз делили очки со своими оппонентами и добились четырех викторий.

В текущем чемпионате в Мадриде победил «Райо» 2:1, а в Жироне эти команды расписали мировую со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 2.32, победа «Жироны» — 3.40, ничья — 3.13.

Оба клуба под конец сезона набрали хорошую форму, но каталонцы демонстрирует немного выше уровень игры, и как мы считаем, не проиграют в этом поединке.