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    Каталонцы устоят в Мадриде?

    «Райо Вальекано» — «Жирона». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат Испании, 13 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Жирона»
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    «Жирона»
    В воскресенье, 13 июня, в первой финальной игре плей-офф за путевку в испанскую Примеру «Райо Вальекано» в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» сыграет с «Жироной». Начало — в 22:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» только по итогам последнего тура регулярки смог добыть билет в плей-офф. Мадридцы в заключительной игре проиграли дома 0:1 «Луго», но преследователь в лице хихонского «Спортинга» тоже уступил в своем поединке.

    На полуфинальной стадии плей-офф «пчелы» неожиданно легко справились с «Леганесом», который финишировал на третьей позиции, переиграв его в двух встречах: 3:0 дома и 2:1 на выезде.

    Всего за последние семь матчей «великаны» потерпели только одну неудачу. Еще в этот период они раз сыграли вничью и вышли победителями из пяти игр, забивая в них каждый раз не менее двух мячей.

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    За девять последних домашних встреч первенства «Райо» добился четырех викторий, два раза делил очки с оппонентами и потерпел три фиаско, в которых даже не смог забить.

    «Жирона»

    «Жирона» по итогам регулярного первенства стала пятой в турнирной таблице Сегунды, набрав в 42 играх 71 балл, сильно отстав от первых двух строк.

    В первой стадии плей-офф каталонский клуб не встретил особого сопротивление «Альмерии», ставшей в регулярке четвертой, одолев оппонента 3:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

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    • У «жирондинцев» 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой они дважды сыграли вничью и добились аж восемь выигрышей, причем в семи из них они сохранили свои ворота на замке.

    Каталонцы за последние десять гостевых поединков только раз уходили с поля поверженными. Еще в этот период они пять раз делили очки со своими оппонентами и добились четырех викторий.

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    В текущем чемпионате в Мадриде победил «Райо» 2:1, а в Жироне эти команды расписали мировую со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 2.32, победа «Жироны» — 3.40, ничья — 3.13.

    Оба клуба под конец сезона набрали хорошую форму, но каталонцы демонстрирует немного выше уровень игры, и как мы считаем, не проиграют в этом поединке.

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