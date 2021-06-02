2 июня на стадионе «Риверсайд» (Мидлсбро) сборная Англии примет сборную Австрии в рамках товарищеского поединка. Начало матча в 22:00 по мск. Англия — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Англичане без особых проблем побеждали в последних поединках. Команда Гарета Саутгейта выиграла 4 встречи подряд. Сопротивление она встретила лишь в игре с Польшей, которую выиграла со счетом 2:1.

Перед поляками «Три льва» разгромили Сан-Марино 5:0 и обыграли Албанию со счетом 2:0. Все эти три победи Англия одержала в рамках квалификации на чемпионат мира 2022.

По итогу квалификации Англия набрала уже 9 очков. Своего основного конкурента — сборную Венгрии — команда опережает на 2 очка.

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Англия выиграла 4 домашних матча подряд, пропустив лишь один гол от сборной Польши. Если бы не поражение от Дании (0:1) в матче Лиги наций, то домашняя серия насчитывала бы 13 побед.

Австрия

У Австрии в последних матчах все было не так гладко. Ей доставались не самые слабые соперники. В итоге за 4 встречи она одержала лишь одну победу над сборной Фарерских островов (3:1).

Также в рамках квалификации на ЧМ-2022 австрийцы разгромно проиграли сборной Дании (0:4) и сыграли вничью 2:2 с командой Шотландии.

Отметим, что с учетом всех турниров Австрия имеет серию из пяти матчей без поражений, которая состоит лишь из одной ничьи и четырех побед.

Помимо этого нужно добавить, что гости не уходили с поля без пропущенных голов в пяти выступлениях подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры высоко оценивают шансы сборной Англии — 1.47 и 7.40 соответственно. На ничью они выставили коэффициент 4.30.

За последние годы англичане сильно прибавили и в игровом плане, и в плане глубины состава. В этом году они выиграли все три поединка. Австрия же смогла обыграть в этом году лишь Фареры и при этом она умудрилась пропустить. А за два матча с Данией и Шотландией австрийцы суммарно пропустили 6 голов.

Англия редко уходит с поля без двух забитых голов. Для команды Саутгейта это норма. Так как соперник в последних играх допускал много результативных ошибок, предлагаем поставить на ИТБ1 2.0 за 2.17.