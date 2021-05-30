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    Швейцария — США. Прогноз (к. 1.82) и ставки на товарищеский матч 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — США
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    Уэстон Маккенни
    Сборная Швейцарии встретится на своем поле с командой США в рамках товарищеского матча. Игра состоится 30 мая в Санкт-Галлене, начало — в 21:15 мск. Швейцария — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 30 Мая 2021 года
    Швейцария
  • Берн
    •  Швейцария 21:15 США США
  • Вашингтон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.55
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  • Ставка!
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    Швейцария

    Сборная Швейцарии пробилась на Евро, заняв с 17 очками и разницей мячей 19-6 первое место в группе с Данией (16), Ирландией (13), Грузией (8) и Гибралтаром (0:0).

    В Лиге Нацией в прошлом году Швейцария с 6 очками стала третьей в группе А4 С Испанией (11), Германией (9) и Украиной (6), которую обогнала по доп показателям.

    В 2021 году швейцарцы в марте победили в отборе к ЧМ Болгарию (3:1) на выезде и Литву (1:0) дома, а потом в товарищеском матче вырвали домашнюю победу у Финляндии (3:2).

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    Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович собрал сильный состав, в котором много игроков немецких клубов, и незаменимые Джердан Шакири (капитан команды) и Гранит Джака.

    Вратарь «Боруссии» Гладбах Ян Зоммер — один из героев этого сезона, а ударной силой будет Харис Сеферович, который забил за «Бенфику» 22 гола в чемпионате Португалии.

    США

    Американцы в последнем турнире сыграли еще в 2019 году, добравшись до финала Золотого Кубка КОНКАКАФ, где проиграли Мексике (0:1). На пути к финалу они выиграли 5 матчей с разницей мячей 15-1.

    Кроме того, сборная США вышла в плей-офф Лиги Наций. В 2020 году сборная США должна была отбираться на ЧМ, но из-за коронавируса календарь поменялся.

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    • Вместо этого команда провела товарищеский матч с Коста-Рикой (1:0) в феврале, а спустя девять месяцев карантина сыграла с Уэльсом (0:0), Панамой (6:2) и Сальвадором (6:0).

    В 2021 году подопечные Грэгга Берхалтера в феврале разгромили в товарняке Тринидад и Тобаго (7:0), а в марте победили дома Ямайку (4:1) и Северную Ирландию (2:1) на выезде.

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    В американской команде хватает сильных игроков: Серджиньо Дест («Барселона»), Тайлер Адамс («Лейпциг»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Юнус Муса («Валенсия») и Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд).

    Прогноз и ставка

    На победу Швейцарии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью в основное время — 3.50, а на победу США — 5.80.

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    Команды встречались лишь раз, в 2015 году. Товарищеский матч в Цюрихе завершился ничьей 1:1 — швейцарцы ушли от поражения игра в большинстве.

    Для обеих команд это встреча с самым серьезным противником в этом году. Швейцарцы — фавориты, но выглядели не очень уверенно в отборе к ЧМ. Прогнозируем, что Швейцария не проиграет дома.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.74 и ТБ 2,5 1.78.

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