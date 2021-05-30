Сборная Швейцарии встретится на своем поле с командой США в рамках товарищеского матча. Игра состоится 30 мая в Санкт-Галлене, начало — в 21:15 мск. Швейцария — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Сборная Швейцарии пробилась на Евро, заняв с 17 очками и разницей мячей 19-6 первое место в группе с Данией (16), Ирландией (13), Грузией (8) и Гибралтаром (0:0).

В Лиге Нацией в прошлом году Швейцария с 6 очками стала третьей в группе А4 С Испанией (11), Германией (9) и Украиной (6), которую обогнала по доп показателям.

В 2021 году швейцарцы в марте победили в отборе к ЧМ Болгарию (3:1) на выезде и Литву (1:0) дома, а потом в товарищеском матче вырвали домашнюю победу у Финляндии (3:2).

Все прогнозы на футбол

Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович собрал сильный состав, в котором много игроков немецких клубов, и незаменимые Джердан Шакири (капитан команды) и Гранит Джака.

Вратарь «Боруссии» Гладбах Ян Зоммер — один из героев этого сезона, а ударной силой будет Харис Сеферович, который забил за «Бенфику» 22 гола в чемпионате Португалии.

США

Американцы в последнем турнире сыграли еще в 2019 году, добравшись до финала Золотого Кубка КОНКАКАФ, где проиграли Мексике (0:1). На пути к финалу они выиграли 5 матчей с разницей мячей 15-1.

Кроме того, сборная США вышла в плей-офф Лиги Наций. В 2020 году сборная США должна была отбираться на ЧМ, но из-за коронавируса календарь поменялся.

Вместо этого команда провела товарищеский матч с Коста-Рикой (1:0) в феврале, а спустя девять месяцев карантина сыграла с Уэльсом (0:0), Панамой (6:2) и Сальвадором (6:0).

В 2021 году подопечные Грэгга Берхалтера в феврале разгромили в товарняке Тринидад и Тобаго (7:0), а в марте победили дома Ямайку (4:1) и Северную Ирландию (2:1) на выезде.

Всё о футболе России

В американской команде хватает сильных игроков: Серджиньо Дест («Барселона»), Тайлер Адамс («Лейпциг»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Юнус Муса («Валенсия») и Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд).

Прогноз и ставка

На победу Швейцарии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью в основное время — 3.50, а на победу США — 5.80.

Команды встречались лишь раз, в 2015 году. Товарищеский матч в Цюрихе завершился ничьей 1:1 — швейцарцы ушли от поражения игра в большинстве.

Для обеих команд это встреча с самым серьезным противником в этом году. Швейцарцы — фавориты, но выглядели не очень уверенно в отборе к ЧМ. Прогнозируем, что Швейцария не проиграет дома .

Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.74 и ТБ 2,5 1.78.