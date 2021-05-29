В субботу, 29 мая, в ответном поединке плей-офф за место в первой немецкой Бундеслиге «Хольштайн Киль» примет на своей арене «Кельн». Игра начнется в 19:00 по мск. «Хольштайн Киль» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн» закончил первенство второй Бундеслиги на третьей строке в турнирной таблице, отстав от второй позиции, дающей прямой билет в элиту, всего на два пункта.

С начало по середину этого месяца команда из Киля выиграла четыре подряд домашних матча, и за два тура до конца первенства шла на втором месте, но проиграв оба финишных матча упустила путевку в первую Бундеслигу.

Эти неудачи случились с «аистами» в гостевой игре с «Карлсруэ» и домашней с «Дармштадтом» (оба раза по 2:3). Самое удивительное то, что эти матчи турнирного значения для них не имели.

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В первом же стыковом поединке «Хольштайн» на выезде сумел одержать минимальную викторию над «Кельном» со счетом 1:0, забив единственный мяч по истечению часа игры.

«Кельн»

«Кельн» в первой Бундеслиге финишировал на 16 позиции в турнирной таблице. Причем команда была очень близка к прямому вылету из сильнейшего дивизиона.

Только в последнем туре коллектив избежал прямого понижения в классе, обыграв в родных стенах безнадежный «Шальке» (1:0) и дождавшись поражения «Вердера» от гладбахской «Боруссии» (2:4).

«Козлы» в пяти заключительных турах чемпионата трижды добивались викторий, одна из которых была дома над «РБ Лейпциг» (2:1), а также по разу расходились миром и уступали.

Стоит отметим, что в текущем сезоне «Кельн» на выезде играл лучше, чем на своей территории.

До этого команды играли между собой в сезоне 2018/19 в рамках второй Бундеслиги. И тогда «Кельн» дома обыграл «Хольштайн» со счетом 4:0, а в Киле была мировая — 1:1.

Прогноз и ставка на «Хольштайн Киль» — «Кельн»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кельна» — 2.06, победа «Хольштайна» — 3.70, ничья — 3.60.

Проход: «Кельна» — 2.28; «Хольштайна» — 1.70.

Так как команда из Киля имеет преимущество в один мяч, а на своем поле она в этом сезона играла очень даже неплохо, то рекомендуем ставим на выход «Хольштайна» в элиту.