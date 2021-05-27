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    Выйдет ли «Насьональ» в плей-офф Кубка Либертадорес?

    «Насьональ» — «Аргентинос Хуниорс». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, Кубок Либертадорес, 27 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Насьональ» — «Аргентинос Хуниорс»
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    «Насьональ» идет на последнем месте в группе
    В заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес состоится матч, в котором «Насьональ» на своем поле сыграет с «Аргентинос Хуниорс». Игра пройдет 26 мая, начало — в 05:00 по мск. «Насьональ» — «Аргентинос Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Насьональ»

    «Насьональ» выступает в главном клубном турнире Южной Америки на правах чемпиона Апертуры в Уругвае — розыгрыша первенства страны второй половины года.

    Команда не участвовал в квалификации, попав в группу F. Ее соперниками в кватете, помимо грядущего оппонента, стали «Универсидад Католика» и «Атлетико Насьональ».

    По итогам пяти туров клуб набрал пять очков и занимает последнее место в группе. Ему удалось выиграть только один матч и дважды сыграть вничью, но в двух поединках он проиграл.

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    В трех предыдущих встречах во всех турнирах уругвайский чемпион не знает поражений. В двух последних из них он выигрывал.

    «Аргентинос Хуниорс»

    «Аргентинос Хуниорс» после десятилетнего перерыва вернулся в главный клубный турнир континента. И после пяти туров группового этапа возглавляет свой квартет.

    Начал данное соревнование коллектив из Буэнос-Айреса с трех подряд викторий с одинаковым счетом 2:0. В первом туре он на своей территории переиграл уругвайский «Насьонал Монтевидео».

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    • В последующих двух игровых днях «красные жуки» справились на выезде с чилийским «Универсидад Католика» и «Атлетико Насьоналем». Затем они проиграли дома чилийцам со счетом 0:1 и обыграли колумбийцев 1:0.

    На внутренней арене, где клуб участвует в Кубке Профессиональной Лиги, он идет после 13 туров на седьмом месте. В текущий момент в этом турнире у него 7-матчевая беспроигрышная серия.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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