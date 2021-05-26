В шестом туре группового этапа Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» на своем поле сыграет с бразильским «Флуминенсе». Игра пройдет 26 мая, начало — в 01:15 по мск. «Ривер Плейт» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» в минувшем розыгрыше Кубка Либертадорес добрался до полуфинала, где проиграл будущему победителю турнира бразильскому «Палмейрасу» — 0:3 и 2:0.

В текущем розыгрыше континентального соревнования аргентинский коллектив после пяти туров набрал девять пунктов и идет во главе своего квартета. В первом туре он сыграл в гостях с предстоящим соперником (1:1), а затем дома переиграл колумбийский «Хуниор» со счетом 2:1.

После этого расписал выездные мировые с «Санта-Фе» (0:0) и «Хуниором», а в минувшем игровом дне на своей арене справился с «Санта-Фе» (2:1). При этом всю игру в составе аргентинце в воротах провел полевой игрок.

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На внутренней арене в Кубке Профессиональной Лиги Аргентины «миллионеры» проиграли по пенальти «Бока Хуниорс» на стадии чертвертьфинала.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» в группе идет вслед за своим предстоящим соперником, имея восемь баллов в активе, уступая балл лидеру, а третью позицию опережает на два пункта.

В данном турнире бразильский клуб проиграл в минувшем туре на своей территории колумбийскому «Хуниору» со счетом 1:2, с которым в первом круге расписали мировую на выезде 1:1.

Также коллектив из Рио-де-Жанейро поделил очки со своим предстоящим противником (1:1) дома, а также дважды по 2:1 переиграл колумбийский «Санта-Фе».

Непосредственно перед этой игрой «Флуминенсе» в финале Чемпионата Кариока потерпел фиаско от «Фламенго» со счетом 1:3, а в родных станах была ничья 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ривер Плейт» — 1.85, победа «Флуминенсе» — 3.88, ничья — 3.14.

Для выхода в следующий раунд турнира «миллионерам» будет достаточно не проиграть в этой игре. Наверняка аргентинцы сконцентрирую большие силы на защите собственных ворот, что и отразится на результативности поединка. Наш прогноз — ТМ 2,5.