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    «Миллионеры» сыграют от защиты?

    «Ривер Плейт» — «Флуминенсе». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, Кубок Либертадорес, 26 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Флуминенсе»
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    «Ривер Плейт»
    В шестом туре группового этапа Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» на своем поле сыграет с бразильским «Флуминенсе». Игра пройдет 26 мая, начало — в 01:15 по мск. «Ривер Плейт» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» в минувшем розыгрыше Кубка Либертадорес добрался до полуфинала, где проиграл будущему победителю турнира бразильскому «Палмейрасу» — 0:3 и 2:0.

    В текущем розыгрыше континентального соревнования аргентинский коллектив после пяти туров набрал девять пунктов и идет во главе своего квартета. В первом туре он сыграл в гостях с предстоящим соперником (1:1), а затем дома переиграл колумбийский «Хуниор» со счетом 2:1.

    После этого расписал выездные мировые с «Санта-Фе» (0:0) и «Хуниором», а в минувшем игровом дне на своей арене справился с «Санта-Фе» (2:1). При этом всю игру в составе аргентинце в воротах провел полевой игрок.

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    На внутренней арене в Кубке Профессиональной Лиги Аргентины «миллионеры» проиграли по пенальти «Бока Хуниорс» на стадии чертвертьфинала.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» в группе идет вслед за своим предстоящим соперником, имея восемь баллов в активе, уступая балл лидеру, а третью позицию опережает на два пункта.

    В данном турнире бразильский клуб проиграл в минувшем туре на своей территории колумбийскому «Хуниору» со счетом 1:2, с которым в первом круге расписали мировую на выезде 1:1.

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    • Также коллектив из Рио-де-Жанейро поделил очки со своим предстоящим противником (1:1) дома, а также дважды по 2:1 переиграл колумбийский «Санта-Фе».

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    Непосредственно перед этой игрой «Флуминенсе» в финале Чемпионата Кариока потерпел фиаско от «Фламенго» со счетом 1:3, а в родных станах была ничья 1:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ривер Плейт» — 1.85, победа «Флуминенсе» — 3.88, ничья — 3.14.

    Для выхода в следующий раунд турнира «миллионерам» будет достаточно не проиграть в этой игре. Наверняка аргентинцы сконцентрирую большие силы на защите собственных ворот, что и отразится на результативности поединка. Наш прогноз — ТМ 2,5.

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