24 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нэшвилл» в родных стенах примет «Остин». Встреча начнется в 04:00 по мск. «Нэшвилл» — «Остин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

ФК «Нэшвилл» был создан в 2016 году и начал свое выступление в Чемпионшипе ЮСЛ, второй по уровню футбольной лиге США и Канады, а с 2020 года был допущен в МЛС.

В дебютном для себя сезоне «желтые» финишировали на седьмом месте в Восточной конференции и пробились в плей-офф, где добрались до четвертьфинала, уступив там в овертайме будущему победителю «Коламбус Крю» — 0:2 ОТ.

В текущем сезоне клуб из штата Теннесси провел пять встреч, ни разу не проиграв в них , выиграв одну встречу и четыре раза сыграв вничью, занимая на текущий момент восьмое место на Востоке.

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В своей последней проведенной игре «Нэшвил» расписал выездную мировую с «Реал Солт-Лейк» (0:0), а туром ранее коллектив обыграл на свое арене «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 2:0.

«Остин»

«Остин» — абсолютный дебютант МЛС . Коллектив был основан только накануне и успел провести пять официальных встреч в своей истории.

В своей первой игре техасцы потерпели выездное фиаско от ФК «Лос-Анджелес» со счетом 0:2, после чего добились первых побед, одолев в гостях «Колорадо» (3:1) и «Миннесоту» (1:0).

Затем «черно-зеленые» проиграли на выезде «Канзас-Сити» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последней минуте встречи, а в своей последней проведенной игре уступили «Лос-Анджелес Гэлакси» — 0:2.

В данный момент «Остин» с шестью набранными баллами идет на десятой позиции в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф всего лишь на одно очко.

Прогноз и ставка на «Нэшвилл» — «Остин»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нэшвилла» предлагают — 1.83.

На викторию ФК «Остин» дают — 4.62, ничья оценена — в 3.52.

Прогнозируем, что дебютант лиги сможет устоять, не проиграв на этот раз и прервав серию из двух фиаско.