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    Хихонцы не впадут из гонки

    «Фуэнлабрада» — «Спортинг» Хихон. Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Испании, 24 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фуэнлабрада» — «Спортинг» Хихон
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    «Спортинг» Хихон
    В понедельник, 24 мая, «Фуэнлабрада» сыграет на своем поле с хихонским «Спортингом» в рамках 41-го тура Сегунды. Поединок начнется в 22:00 по мск. «Фуэнлабрада» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 24 Мая 2021 года
    Фуэнлабрада
  • Фуэнлабрада
    •  Фуэнлабрада 22:00 Спортинг Хихон Спортинг Хихон
  • Хихон
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    «Фуэнлабрада»

    «Фуэнлабрада» уже давно утратила турнирную мотивацию. В данный момент она идет 13-й, но может подняться даже в десятку или потерять пару строк.

    Коллектив из пригорода Мадрида проиграл последние свои три игры первенства, правда, все с разницей в один мяч. Дома он уступил «Райо Вальекано» (1:2), а в гостях был повержен «Мирандесем» (1:2) и «Логроньесом» (0:1) в минувшем туре.

    До этого неудачного периода у «фуэнлы» была 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой она сперва дважды сыграла вничью, а затем команда выиграла две встречи кряду.

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    На своей территории в финишном отрезке последних 11 матчей «Фуэнлабрада» потерпела всего три фиаско, дважды победила и шесть раз делила очки со своими оппонентами.

    «Спортинг» Хихон

    У «Спортинга» на счету находится 64 набранных балла, с которыми он идет не шестой позиции в Сегунде, опережая только по дополнительным показателям седьмую строку, не дающую право играть в плей-офф.

    Клуб из Хихона за последние восемь встреч первенства смог добиться только двух викторий. Одна из них состоялась накануне, где он переиграл на своем поле «Лас-Пальмас» со счетом 1:0.

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    • Помимо этого «красно-белые» в данном периоде дважды сыграли вничью и потерпели четыре неудачи. При этом во всех проигранных поединках они смогли забить всего лишь один гол.

    Сейчас у «Спортинга» 4-матчевая безвыигрышная выездная серия, где было два фиаско. Перед этим он не уступал в гостях на протяжении пяти игр, выиграв три из них.

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    В первом круге «Спортинг» в Хихоне одолел «Фуэнлабраду» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1.

    Прогноз и ставка на «Фуэнлабрада» — «Спортинг» Хихон

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спортинга» — 2.60, победа «Лас-Пальмас» — 3.50, ничья — 3.14.

    Судя по последним результатам, «Фуэнлабрада» совсем утратила интерес к турниру. Это должно сыграть на руку гостям, которым кровь из носу нужно брать три очка.

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