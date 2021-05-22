«Минск» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. «Минск» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минск»

«Минск» традиционно ходит в середняках. Вот и нынешний сезон команда начала подобающе — 10 позиция.

Причем минчане играют сами (14 голов), при этом, давая играть и другим. Между тем, 15 пропущенных мячей — все же, многовато.

В минувшем туре «Минск» добыл один балл. На выезде команда подписала мировое соглашение со «Слуцком» (2:2).

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«Минск» в последних четырех матчах традиционно забивает и пропускает в свои ворота. Да и встречи с брестчанами всегда проходят весело.

«Динамо» Брест

Брестчане, полностью обновившие кадровую обойму, имеют неплохой потенциал. 4 место с 17 очками — неплохой старт.

Сергей Ковальчук прекрасно наладил в команде дисциплину. Более того, «Динамо» Брест пропустило лишь 3 гола в 9 матчах.

Зато атакует «Динамо» Брест не особо активно (11 голов). Впрочем, в минувшем туре для победы хватило одного точного выстрела: победа над «Гомелем».

«Минск» для брестских динамовцев — настоящая сладкая булочка. В шести последних поединках успех сопутствовал «Динамо» Брест.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 2.32, на ничью за 3.34, а на «Минск» — за 2.90.

Хозяева неудачно играют с брестчанами, да и обороняются не лучшим образом.

У динамовцев имеется проблема с реализацией моментов, да и стабильности команде недостает.

Матчи между этими соперниками чаще всего получаются результативными. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.72