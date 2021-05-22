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    «Минск» и брестское «Динамо» устроят голевой обмен?

    «Минск» — «Динамо» Брест. Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, чемпионат Белоруссии, 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Минск» — «Динамо» Брест
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    Сергей Ковальчук
    «Минск» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. «Минск» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Минск»

    «Минск» традиционно ходит в середняках. Вот и нынешний сезон команда начала подобающе — 10 позиция.

    Причем минчане играют сами (14 голов), при этом, давая играть и другим. Между тем, 15 пропущенных мячей — все же, многовато.

    В минувшем туре «Минск» добыл один балл. На выезде команда подписала мировое соглашение со «Слуцком» (2:2).

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    «Минск» в последних четырех матчах традиционно забивает и пропускает в свои ворота. Да и встречи с брестчанами всегда проходят весело.

    «Динамо» Брест

    Брестчане, полностью обновившие кадровую обойму, имеют неплохой потенциал. 4 место с 17 очками — неплохой старт.

    Сергей Ковальчук прекрасно наладил в команде дисциплину. Более того, «Динамо» Брест пропустило лишь 3 гола в 9 матчах.

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    • Зато атакует «Динамо» Брест не особо активно (11 голов). Впрочем, в минувшем туре для победы хватило одного точного выстрела: победа над «Гомелем».

    «Минск» для брестских динамовцев — настоящая сладкая булочка. В шести последних поединках успех сопутствовал «Динамо» Брест.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 2.32, на ничью за 3.34, а на «Минск» — за 2.90.

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    Хозяева неудачно играют с брестчанами, да и обороняются не лучшим образом.

    У динамовцев имеется проблема с реализацией моментов, да и стабильности команде недостает.

    Матчи между этими соперниками чаще всего получаются результативными. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.72

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