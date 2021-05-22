«Минск»
«Минск» традиционно ходит в середняках. Вот и нынешний сезон команда начала подобающе — 10 позиция.
Причем минчане играют сами (14 голов), при этом, давая играть и другим. Между тем, 15 пропущенных мячей — все же, многовато.
В минувшем туре «Минск» добыл один балл. На выезде команда подписала мировое соглашение со «Слуцком» (2:2).
«Минск» в последних четырех матчах традиционно забивает и пропускает в свои ворота. Да и встречи с брестчанами всегда проходят весело.
«Динамо» Брест
Брестчане, полностью обновившие кадровую обойму, имеют неплохой потенциал. 4 место с 17 очками — неплохой старт.
Сергей Ковальчук прекрасно наладил в команде дисциплину. Более того, «Динамо» Брест пропустило лишь 3 гола в 9 матчах.
Зато атакует «Динамо» Брест не особо активно (11 голов). Впрочем, в минувшем туре для победы хватило одного точного выстрела: победа над «Гомелем».
«Минск» для брестских динамовцев — настоящая сладкая булочка. В шести последних поединках успех сопутствовал «Динамо» Брест.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 2.32, на ничью за 3.34, а на «Минск» — за 2.90.
Хозяева неудачно играют с брестчанами, да и обороняются не лучшим образом.
У динамовцев имеется проблема с реализацией моментов, да и стабильности команде недостает.
Матчи между этими соперниками чаще всего получаются результативными. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.72