«Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 21 мая, начало — в 18:15 мск. «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск нынешний чемпионат начал согласно своим амбициям. Действующий чемпион уверенно лидирует, набрав в 9 встречах максимум очков.

Причем солигорцы настреляли уже 23 гола. В общем, пока все идет гладко, и есть все шансы продлить эту серию до 10 поединков.

В минувшем туре «горняки» добыли дежурную викторию. В непросто матче с «Неманом» в Гродно чемпион проявил свои лучшие качества (1:2).

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«Шахтер» Солигорск абсолютно справедливо лидирует в чемпионате. Более того, на данный момент нет никаких предпосылок к осечке.

«Динамо» Минск

Минчане пытаются навязать борьбу «горнякам» и БАТЭ. Пока получается неплохо — 2 место при равенстве очков с идущими ниже на строчку борисовцами.

Леонид Кучук собрал неплохой коллектив, способный решать высокие задачи. Но под силу ли динамовцам борьба за чемпионский титул?!

«Динамо» Минск атакует не особо активно (16 голов). Зато в тылах у команды — полнейший порядок, о чем свидетельствует показатель 5 пропущенных мячей.

В минувшем туре команда Кучука на классе переиграла «Сморгонь» (2:0). Эта победа стала для команды четвертой к ряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 2.35, на ничью за 2.70, а на «Динамо» Минск — за 3.90.

Хозяева попытаются довести победную серию до десяти матчей.

У минчан не все ладно с атакой, зато оборона действует надежно.

В таких встречах определяющим зачастую становится быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.76