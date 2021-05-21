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    Солигорск увидит быстрый гол?

    «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, чемпионат Белоруссии, 21 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Минск
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    Роман Григорчук
    «Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 21 мая, начало — в 18:15 мск. «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 21 Мая 2021 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 18:15 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
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    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» Солигорск нынешний чемпионат начал согласно своим амбициям. Действующий чемпион уверенно лидирует, набрав в 9 встречах максимум очков.

    Причем солигорцы настреляли уже 23 гола. В общем, пока все идет гладко, и есть все шансы продлить эту серию до 10 поединков.

    В минувшем туре «горняки» добыли дежурную викторию. В непросто матче с «Неманом» в Гродно чемпион проявил свои лучшие качества (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Шахтер» Солигорск абсолютно справедливо лидирует в чемпионате. Более того, на данный момент нет никаких предпосылок к осечке.

    «Динамо» Минск

    Минчане пытаются навязать борьбу «горнякам» и БАТЭ. Пока получается неплохо — 2 место при равенстве очков с идущими ниже на строчку борисовцами.

    Леонид Кучук собрал неплохой коллектив, способный решать высокие задачи. Но под силу ли динамовцам борьба за чемпионский титул?!

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  • 17/05/2021

    • «Динамо» Минск атакует не особо активно (16 голов). Зато в тылах у команды — полнейший порядок, о чем свидетельствует показатель 5 пропущенных мячей.

    В минувшем туре команда Кучука на классе переиграла «Сморгонь» (2:0). Эта победа стала для команды четвертой к ряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 2.35, на ничью за 2.70, а на «Динамо» Минск — за 3.90.

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    Хозяева попытаются довести победную серию до десяти матчей.

    У минчан не все ладно с атакой, зато оборона действует надежно.

    В таких встречах определяющим зачастую становится быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.76

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