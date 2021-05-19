В среду, 19 мая, «Аталанта» сыграет с «Ювентусом» в финале Кубка Италии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мопей», начнется в 22:00 по московскому времени. «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» в нынешнем розыгрыше Кубка Италии устранила со своего пути «Кальяри» (3:1), «Лацио» (3:2) и «Наполи» (0:0 и 3:1).

В чемпионате Италии дела у бергамской команды идут хорошо. За тур до завершения первенства она занимает второе место с гарантированным попаданием в топ-4.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини в трех предыдущих турах обыграли «Парму» (5:2), «Беневенто» (2:0) и «Дженоа» (4:3).

«Аталанта» — самая результативная команда Серии А с 90 голами. При этом пропустила она тоже немало — 45.

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После травмы у «Аталанты» восстанавливается только Виктор Коваленко, который в целом редко попадает в состав.

«Ювентус»

«Ювентус» в Кубке Италии поочередно разобрался с «Дженоа» (3:2 д.в.), СПАЛом (4:0) и миланским «Интером» (2:1 и 0:0).

Накануне в рамках чемпионата Италии «старая синьора» вновь одолела «Интер» (3:2), благодаря чему продолжила борьбу за путевку в Лигу чемпионов. На данный момент туринцы идут пятыми в турнирной таблице с минимальным отставанием от «Наполи» и «Милана».

Свое последнее поражение в Серии А «Юве» потерпел как раз от «Милана» (0:3), а до этого успел проиграть и «Аталанте» (0:1).

Серьезных кадровых проблем у Андреа Пирло в настоящее время нет.

Ставка

Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.83, тотал меньше 2,5 — 2.04.

Трудно не согласиться с мнением экспертов, учитывая тот факт, как много забивает бергамская команда в этом сезоне.

Джан Пьеро Гасперини привил «Аталанте» атакующий стиль игры с постоянной нацеленностью на ворота, так что надеемся, что она не изменит себе.

Да, в середине апреля «Аталанта» лишь минимально одолела «Ювентус», но тогда обе команды не реализовали множество моментов, да и туринцы остались без травмированного Криштиану Роналду. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 2,5».

Также можно присмотреться к ставке «тотал первого тайма больше 1» за 1.72. Хочется верить, что команды не будут слишком осторожничать, а подарят болельщикам настоящий футбольный праздник.