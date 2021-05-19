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    Подарят ли «Атланта» и «Ювентус» футбольный праздник?

    «Аталанта» — «Ювентус». Ставка (к. 1.83) на тоталы в матче Кубка Италии по футболу 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Ювентус»
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    Хуан Куадрадо
    В среду, 19 мая, «Аталанта» сыграет с «Ювентусом» в финале Кубка Италии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мопей», начнется в 22:00 по московскому времени. «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 19 Мая 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    «Аталанта» в нынешнем розыгрыше Кубка Италии устранила со своего пути «Кальяри» (3:1), «Лацио» (3:2) и «Наполи» (0:0 и 3:1).

    В чемпионате Италии дела у бергамской команды идут хорошо. За тур до завершения первенства она занимает второе место с гарантированным попаданием в топ-4.

    Подопечные Джан Пьеро Гасперини в трех предыдущих турах обыграли «Парму» (5:2), «Беневенто» (2:0) и «Дженоа» (4:3).

    «Аталанта» — самая результативная команда Серии А с 90 голами. При этом пропустила она тоже немало — 45.

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    После травмы у «Аталанты» восстанавливается только Виктор Коваленко, который в целом редко попадает в состав.

    «Ювентус»

    «Ювентус» в Кубке Италии поочередно разобрался с «Дженоа» (3:2 д.в.), СПАЛом (4:0) и миланским «Интером» (2:1 и 0:0).

  • Прогноз на «Аталанта» — «Ювентус»
  • «Аталанта» обыграет «Ювентус» в финале Кубка Италии?

    • Накануне в рамках чемпионата Италии «старая синьора» вновь одолела «Интер» (3:2), благодаря чему продолжила борьбу за путевку в Лигу чемпионов. На данный момент туринцы идут пятыми в турнирной таблице с минимальным отставанием от «Наполи» и «Милана».

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    • Свое последнее поражение в Серии А «Юве» потерпел как раз от «Милана» (0:3), а до этого успел проиграть и «Аталанте» (0:1).

    Серьезных кадровых проблем у Андреа Пирло в настоящее время нет.

    Ставка

    Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.83, тотал меньше 2,5 — 2.04.

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    Трудно не согласиться с мнением экспертов, учитывая тот факт, как много забивает бергамская команда в этом сезоне.

    Джан Пьеро Гасперини привил «Аталанте» атакующий стиль игры с постоянной нацеленностью на ворота, так что надеемся, что она не изменит себе.

    Да, в середине апреля «Аталанта» лишь минимально одолела «Ювентус», но тогда обе команды не реализовали множество моментов, да и туринцы остались без травмированного Криштиану Роналду. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 2,5».

    Также можно присмотреться к ставке «тотал первого тайма больше 1» за 1.72. Хочется верить, что команды не будут слишком осторожничать, а подарят болельщикам настоящий футбольный праздник.

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