«Цинциннати»
«Цинциннати» начал чемпионат нынешнего сезона с ничьей. Команда расписала мировую с «Нэшвиллом» (2:2), причем на выезде.
Тем не менее, в двух последующих матчах коллектив потерпел разгромы. Сперва его разбил «Нью-Йорк Сити» (0:5) и «Орландо Сити» (0:3).
«Цинциннати» в предсезонных контрольных поединках показал не самые лучшие результаты. Например, три заключительных спарринга команда проиграла.
Минувший сезон команда завершила на последнем месте. Причем последний матч против ньюйоркцев был попросту провален (4:0).
«Интер Майами»
«Интер Майами» в Восточной конференции стартовал не слишком удачно. Нынешняя 11 позиция явно не соответствует ожиданиям болельщиков клуба.
В минувшем туре команда потерпела домашнее поражение от «Монреале» (0:2) и опустилась с девятой позиции.
В позапрошлом поединке МЛС флоридцы также не смогли победить. Дома парни из Майами расписали мировую с «Атлантой» (1:1).
До того они на выезде подписал мировое соглашение с «Нэшвиллом» (0:0). Поэтому единственным успехом франчайза остается победа над «Филадельфией Юнион» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.