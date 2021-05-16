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    Вернется ли «Интер» Майами на победный путь?

    «Цинциннати» — «Интер Майами». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, МЛС, 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Цинциннати» — «Интер Майами»
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    «Интер Майами» идет на девятом месте
    «Цинциннати» сыграет на своем поле с «Интер Майами» в матче чемпионата США. Матч пройдет 16 мая, начало — в 23:00 мск. «Цинциннати» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 16 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Цинциннати»

    «Цинциннати» начал чемпионат нынешнего сезона с ничьей. Команда расписала мировую с «Нэшвиллом» (2:2), причем на выезде.

    Тем не менее, в двух последующих матчах коллектив потерпел разгромы. Сперва его разбил «Нью-Йорк Сити» (0:5) и «Орландо Сити» (0:3).

    «Цинциннати» в предсезонных контрольных поединках показал не самые лучшие результаты. Например, три заключительных спарринга команда проиграла.

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    Минувший сезон команда завершила на последнем месте. Причем последний матч против ньюйоркцев был попросту провален (4:0).

    «Интер Майами»

    «Интер Майами» в Восточной конференции стартовал не слишком удачно. Нынешняя 11 позиция явно не соответствует ожиданиям болельщиков клуба.

    В минувшем туре команда потерпела домашнее поражение от «Монреале» (0:2) и опустилась с девятой позиции.

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    • В позапрошлом поединке МЛС флоридцы также не смогли победить. Дома парни из Майами расписали мировую с «Атлантой» (1:1).

    До того они на выезде подписал мировое соглашение с «Нэшвиллом» (0:0). Поэтому единственным успехом франчайза остается победа над «Филадельфией Юнион» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.

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