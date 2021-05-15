В субботу, 15 мая, «Челси» сыграет с «Лестером» в финальном матче Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на «Уэмбли», начнется в 19:15 по московскому времени. «Челси» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» дошел до финала Кубка Англии, устранив со своего пути «Моркам» (4:0), «Лутон Таун» (3:1), «Барнсли» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и «Манчестер Сити» (1:0).

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «синие» занимают четвертое место с 64 набранными очками в 36 турах.

Накануне лондонцы потерпели поражение от «Арсенала» (0:1) в дерби из-за чудовищной ошибки Жоржиньо.

Ранее в этом месяце подопечные Томаса Тухеля вышли в финал Лиги чемпионов, одолев в полуфинале мадридский «Реал» (1:1 и 2:0). За титул они поспорят с «Манчестер Сити» 29 мая.

Все прогнозы на футбол

После травм у «Челси» восстанавливаются Матео Ковачич и Андреас Кристенсен.

«Лестер»

«Лестер» в нынешнем розыгрыше Кубка Англии оказался сильнее «Сток Сити» (4:0), «Брентфорда» (3:1), «Брайтона» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (3:1) и «Саутгемптона» (1:0).

В начале недели «лисы» вновь обыграли «красных дьяволов» (2:1) в АПЛ и поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 66 очков.

Этим успехом подопечные Брендана Роджерса реабилитировались за домашнее поражение от «Ньюкасла» (2:4).

Среди травмированных у «Лестера» значатся Харви Барнс, Джеймс Джастин, Уэс Морган и Джонни Эванс.

Ставка

Букмекеры не ожидают от команд результативной игры: тотал голов меньше 2,5 — 1.72, тотал голов больше 2,5 — 2.20.

Подопечные Тухеля провалили недавнюю встречу с «Арсеналом», но стоит сделать скидку на то, что они экономили силы как раз на Кубок Англии, проведя серьезную ротацию состава.

В целом же «синие» не проигрывали в 26 из последних 30 матчей и забили два или больше голов в трех предыдущих встречах из четырех, нередко сохраняя свои ворота на замке.

Трудно сказать, забьет ли «Лестер» в ворота Эдуара Менди, но уж «Челси», как нам кажется, должен проявить себя в атаке, поэтому наш прогноз и ставка — «индивидуальный тотал "Челси" больше 1,5» за 2.13.

Также можно взять «тотал голов больше 2», но коэффициент в таком случае составит 1.63.