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    ПСВ — «Зволле». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, чемпионат Нидерландов, 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Зволле»
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    Дониэлл Мален
    В Эйндховене на стадионе «Филипс» местный клуб ПСВ примет «Зволле» в рамках 33-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Игра состоится 13 мая и начнется в 15:30 по мск. ПСВ — «Зволле»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ПСВ

    За два тура до конца чемпионата ПСВ занимая второе место и сосредоточен только на борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов, опережая третий АЗ только на очко.

    В данный момент у «крестьян» 5-матчевая беспроигрышная серия. В этот период они сыграли дома вничью с «Херенвеном» (2:2) и выиграли четыре игры. Одна из викторий была в минувшем туре в гостях над «Виллем II» (2:0).

    Всего за последние 12 встреч чемпионата страны клуб из Эйндховена потерпел всего лишь одно фиаско, четыре раза делил очки со своими оппонентами и семь раз вышел победителем.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем розыгрыше Эредивизии ПСВ на своей территории уступил только в одном поединке, еще выиграв 12 матчей при трех мировых исходах, разница мячей — 35:11.

    «Зволле»

    «Зволле» в данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице Эредивизии. Попасть в еврокубковый плей-офф коллектив не сможет, но и вылет ему не грозит.

    В последнее время «звездоносцы» чередовали победы с поражениями. Так, в двух последних турах они поочередно уступили на выезде «Витессу» (1:2) и «Ден Хаагу» (0:1) на своем поле.

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    • Перед этим «сине-белые» два раза подряд победили. Отметим, что уже 11 кряду поединков они не играют вничью, выиграв за это время четыре матча и семь раз проиграв.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Зволле» добился трех викторий, пять матчей завершил мировыми исходами и восемь раз уходя с поля ни с чем, разница мячей — 23:31.

    ПСВ выиграл у «Зволле» в последних 12 очных встречах. В первом круге эйндховенцы победили со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на ПСВ — «Зволле»

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.17.

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    На викторию «Зволле» дают — 16.00, ничья оценена — в 7.90.

    Прогнозируем в данном поединке уверенную победу хозяев над очень удобным для них соперником. Наша ставка — победа ПСВ с форой (-2,5).

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