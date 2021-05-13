ПСВ
За два тура до конца чемпионата ПСВ
В данный момент у «крестьян»
Всего за
В текущем розыгрыше Эредивизии ПСВ на своей территории уступил только в одном поединке, еще выиграв 12 матчей при трех мировых исходах, разница мячей — 35:11.
«Зволле»
«Зволле» в данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице Эредивизии. Попасть в
В последнее время «звездоносцы» чередовали победы с поражениями. Так, в двух последних турах они поочередно уступили на выезде «Витессу» (1:2) и «Ден Хаагу» (0:1) на своем поле.
Перед этим «сине-белые» два раза подряд победили. Отметим, что
Вне родных стен в текущем чемпионате «Зволле» добился трех викторий, пять матчей завершил мировыми исходами и восемь раз уходя с поля ни с чем, разница мячей — 23:31.
ПСВ выиграл у «Зволле» в последних 12 очных встречах. В первом круге эйндховенцы победили со счетом 3:0.
Прогноз и ставка на ПСВ — «Зволле»
В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.17.
На викторию «Зволле» дают — 16.00, ничья оценена — в 7.90.
Прогнозируем в данном поединке уверенную победу хозяев над очень удобным для них соперником. Наша ставка — победа ПСВ с форой (-2,5).