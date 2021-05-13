В Эйндховене на стадионе «Филипс» местный клуб ПСВ примет «Зволле» в рамках 33-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Игра состоится 13 мая и начнется в 15:30 по мск. ПСВ — «Зволле»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

За два тура до конца чемпионата ПСВ занимая второе место и сосредоточен только на борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов , опережая третий АЗ только на очко.

В данный момент у «крестьян» 5-матчевая беспроигрышная серия . В этот период они сыграли дома вничью с «Херенвеном» (2:2) и выиграли четыре игры. Одна из викторий была в минувшем туре в гостях над «Виллем II» (2:0).

Всего за последние 12 встреч чемпионата страны клуб из Эйндховена потерпел всего лишь одно фиаско , четыре раза делил очки со своими оппонентами и семь раз вышел победителем.

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В текущем розыгрыше Эредивизии ПСВ на своей территории уступил только в одном поединке, еще выиграв 12 матчей при трех мировых исходах, разница мячей — 35:11.

«Зволле»

«Зволле» в данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице Эредивизии. Попасть в еврокубковый плей-офф коллектив не сможет, но и вылет ему не грозит.

В последнее время «звездоносцы» чередовали победы с поражениями. Так, в двух последних турах они поочередно уступили на выезде «Витессу» (1:2) и «Ден Хаагу» (0:1) на своем поле.

Перед этим «сине-белые» два раза подряд победили. Отметим, что уже 11 кряду поединков они не играют вничью , выиграв за это время четыре матча и семь раз проиграв.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Зволле» добился трех викторий, пять матчей завершил мировыми исходами и восемь раз уходя с поля ни с чем, разница мячей — 23:31.

ПСВ выиграл у «Зволле» в последних 12 очных встречах. В первом круге эйндховенцы победили со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на ПСВ — «Зволле»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.17.

На викторию «Зволле» дают — 16.00, ничья оценена — в 7.90.

Прогнозируем в данном поединке уверенную победу хозяев над очень удобным для них соперником. Наша ставка — победа ПСВ с форой (-2,5).