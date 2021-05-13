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    Финал Кубка Германии будет верховым

    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Кубок Германии, 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д
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    «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»
    13 мая в Берлине на Олимпийском стадионе «РБ Лейпциг» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Кубка Германии. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» легко добрался до финала Кубке Германии, пропустив за пять проведенных встреч всего лишь один гол.

    На первых трех стадиях «быки» побеждали с разгромным счетом, в четвертьфинале справились дома с «Вольфсбургом» (2:0), а в поединке 1/2 финала они только в овертайме сумели сломить сопротивление «Вердера», победив 2:1.

    В чемпионате страны «красно-белые» идут на второй позиции в турнирной таблице, на которой наверняка и останутся, так как за два тура до финиша опережают ближайшего преследователя на четыре очка.

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    К слову, в четырех последних встречах Бундеслиги «РБ Лейпциг» добился всего одной виктории, еще дважды уступил и раз сыграл вничью. Накануне в рамках чемпионата он проиграл своему предстоящему противнику (2:3) в Дортмунде.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» также преодолела пять стадий в текущем кубковом турнире. И только в рамках 1/8 финала она имела проблемы, где она обыграла дома «Падерборн» (3:2) только в овертайме.

    В остальных четырех поединках «шмели» победили уверенно и без пропущенных мячей. В полуфинале дортмундцы разделались с перволиговым «Хольштайн Киль», выиграв в родных стенах со счетом 5:0.

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    • В турнирной таблице Бундеслиги «желто-черные» за два тура до финиша идут на четвертом месте, однако обходят ближайшего преследователя в лице «Айнтрахта» всего лишь на один балл.

    На внутренней арене коллектив из Дортмунда вышел победителем из своих последних шести встреч, где пять из них пришлись на чемпионат страны.

    За последние два сезона «шмели» обыграли «быков» в трех случаях при одной ничьей. В данных играх менее двух мячей команды не забивали.

    Прогноз и ставка на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: победа «Боруссии» — 2.56, победа «РБ Лейпциг» — 2.85, ничья — 3.70.

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    Проход: «Боруссии» — 1.84; «РБ Лейпциг» — 2.03.

    Как правило, встречи этих команд проходят зрелищно и результативно. Вряд ли станет исключением и эта игра — ставим на тотал «больше 2,5 голов».

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