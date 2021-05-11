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    Кто выиграет битву за выживание?

    «Эльче» — «Алавес». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Примеры 11 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Алавес»
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    «Алавес» на два очка опережает зону вылета
    В матче 36 тура испанской Примеры «Эльче» примет «Алавес» на поле стадиона «Мануэль Мартинес Валеро». Игра состоится 11 мая в Эльче. Начало в 21:00 мск. «Эльче» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Мая 2021 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 21:00 Алавес Алавес
  • Витория
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Эльче»

    С 30 набранными очками «Эльче» за три тура до завершения Примеры идет в зоне вылета, на 19 месте. Однако от 17 безопасной строки отстает всего лишь на балл.

    «Зелено-белые» смогли добыть всего лишь одну победу за последние 10 игр Примеры, обыграв три тура назад на своей территории «Леванте» со счетом 1:0.

    Также коллектив в этот период три раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Последний раз на выезде в чемпионате «Эльче» побеждал аж в середине декабря прошлого года. После этого он 11 раз проиграл и четыре раза сыграл вничью.

    «Алавес»

    За три тура до финиша Примеры «Алавес» с 32 набранными баллом идет на 16 месте в турнирной таблице, однако зону вылета опережает всего лишь на два пункта.

    В позапрошлом туре первенства «славные» крупно проиграли на выезде «Эйбару» со счетом 0:3. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победили и два раза сыграли вничью.

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    • В предыдущем поединке чемпионата Испании баски разошлись миром с «Леванте» (2:2).

    Другие мировые клуб из Витории добыл в выездных встречах, поделив очки с «Атлетиком» (0:0) и «Валенсией» (1:1). Выигрыши пришлись на домашние игры, в которых он переиграл «Уэску» (1:0) и «Вильярреал» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех хозяев поля оценивается 2,90, ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,20.

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