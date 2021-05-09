«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» с 42 баллами в данный момент находится на 12 позиции в турнирной таблице, уже не имея особой мотивации на сезон. Команде будет подняться сложно, да и существенно опуститься она не должна.
В позапрошлом туре первенства страны «Волки» на домашнем поле потерпели сокрушительное поражение от «Бернли» со счетом 0:4, что стало для них третьим фиаско за последние шесть встреч.
Перед этим фиаско «оранжево-черные» поочередно одерживали минимальные победы над аутсайдерами «Фулхэмом» в гостях и «Шеффилдом Юнайтед» дома (по 1:0).
А в прошлом туре коллектив сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1), поэтому не побеждает уже две игры кряду.
«Брайтон»
После 34 туров «Брайтон» занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ (37 очков). Разрыв между ним и зоной вылета составляет всего 10 пунктов, поэтому победа гарантированно обеспечит место в АПЛ на следующий сезон.
Перед прошлом туром «Чайки» сыграли по нулям с «Эвертоном» и «Челси», а также проиграли «Ман Юнайтед» 1:2 и «Шеффилд Юнайтед» 0:1.
Таким образом клуб не мог выиграть в четырех турах, где в двух встречах добился ничьей, а две проиграл.
В прошлом туре «Брайтон» прервал неудачную серию, обыграв на своем поле «Лидс» с результатом 2:0 и сделал еще один шаг к спасению в элите.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.