ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель Артета и игроки «Арсенала»«Арсенал» потерялся на поле. Тактика Артеты не работает Сборная России последний раз выигрывала ЮЧМ 14 лет назадИгра была равна. Сборная России снова проиграла Канаде «Барселона» Примера. «Атлетико» в гостях у «Барселоны», «Реал» примет «Севилью»
  • 21:59
    • «Сочи» вырвал победу у «Ротора»
  • 21:29
    • Источник: Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
  • 01:15
    • «Барселона» назвала заявление УЕФА по клубам Суперлиги «неприемлемым»
  • 00:24
    • Дубль Йылмаза помог «Лиллю» крупно обыграть «Ланс»
  • 23:55
    • Дубль Уилсона помог «Ньюкаслу» обыграть «Лестер»
  • 21:46
    • УЕФА опубликовал заявление по девяти клубам — участникам Суперлиги
  • 21:38
    • Российские керлингистки обыграли США и вышли в полуфинал ЧМ
    Все новости спорта

    Обеспечит ли себе «Брайтон» следующий сезон в АПЛ?

    «Вулверхэмптон» — «Брайтон». Прогноз и ставки (к. 2.90) на чемпионат Англии по футболу 9 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Брайтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брайтону» нужно выигрывать, чтобы гарантировать место в АПЛ
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 14:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» с 42 баллами в данный момент находится на 12 позиции в турнирной таблице, уже не имея особой мотивации на сезон. Команде будет подняться сложно, да и существенно опуститься она не должна.

    В позапрошлом туре первенства страны «Волки» на домашнем поле потерпели сокрушительное поражение от «Бернли» со счетом 0:4, что стало для них третьим фиаско за последние шесть встреч.

    Перед этим фиаско «оранжево-черные» поочередно одерживали минимальные победы над аутсайдерами «Фулхэмом» в гостях и «Шеффилдом Юнайтед» дома (по 1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    А в прошлом туре коллектив сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1), поэтому не побеждает уже две игры кряду.

    «Брайтон»

    После 34 туров «Брайтон» занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ (37 очков). Разрыв между ним и зоной вылета составляет всего 10 пунктов, поэтому победа гарантированно обеспечит место в АПЛ на следующий сезон.

    Перед прошлом туром «Чайки» сыграли по нулям с «Эвертоном» и «Челси», а также проиграли «Ман Юнайтед» 1:2 и «Шеффилд Юнайтед» 0:1.

  • Смелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
  • Легендарный тренер недолго оставался без работы
  • 05/05/2021

    • Таким образом клуб не мог выиграть в четырех турах, где в двух встречах добился ничьей, а две проиграл.

    В прошлом туре «Брайтон» прервал неудачную серию, обыграв на своем поле «Лидс» с результатом 2:0 и сделал еще один шаг к спасению в элите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миннесота — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Солт Лэйк — Сан-Хосе Эрткуэйкс
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Финикс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уфа — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нант — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Иртыш Омск — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Барнсли — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Уотфорд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Чертаново — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 09.05.2021. Прогнозы на футбол. Обеспечит ли себе «Брайтон» следующий сезон в АПЛ?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры