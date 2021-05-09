«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 14:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» с 42 баллами в данный момент находится на 12 позиции в турнирной таблице, уже не имея особой мотивации на сезон. Команде будет подняться сложно, да и существенно опуститься она не должна.

В позапрошлом туре первенства страны «Волки» на домашнем поле потерпели сокрушительное поражение от «Бернли» со счетом 0:4, что стало для них третьим фиаско за последние шесть встреч.

Перед этим фиаско «оранжево-черные» поочередно одерживали минимальные победы над аутсайдерами «Фулхэмом» в гостях и «Шеффилдом Юнайтед» дома (по 1:0).

Все прогнозы на АПЛ

А в прошлом туре коллектив сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1), поэтому не побеждает уже две игры кряду.

«Брайтон»

После 34 туров «Брайтон» занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ (37 очков). Разрыв между ним и зоной вылета составляет всего 10 пунктов, поэтому победа гарантированно обеспечит место в АПЛ на следующий сезон.

Перед прошлом туром «Чайки» сыграли по нулям с «Эвертоном» и «Челси», а также проиграли «Ман Юнайтед» 1:2 и «Шеффилд Юнайтед» 0:1.

Таким образом клуб не мог выиграть в четырех турах, где в двух встречах добился ничьей, а две проиграл.

В прошлом туре «Брайтон» прервал неудачную серию, обыграв на своем поле «Лидс» с результатом 2:0 и сделал еще один шаг к спасению в элите.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.