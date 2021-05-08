В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Кристал Пэлас». Игра состоится 8 мая и начнется в 17:00 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» уже официально распрощался с АПЛ . Коллектив идет на последнем месте, имея в своем активе всего 17 очков и наверняка завершит чемпионат на дне.

В восьми весенних матчах первенства «клинки» смогли добыть две виктории и потерпели шесть фиаско. Одна из побед состоялась в конце апреля, когда они одолели дома «Брайтон» со счетом 1:0.

После этого «красно-белые» потерпели выездное крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:4), что стало их шестым фиаско за семь туров . Сейчас продолжается безничейная серия «Шеффилда», составляющая уже 20 матчей, где было пять побед и 15 поражений.

Все прогнозы на АПЛ

На своей арене «Шеффилд Юнайтед» проиграл 10 из 14 предыдущих матчей, а также выиграв четыре других поединка.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» набрал 38 очков и занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ. В лучшем случае до конца чемпионата коллектив поднимется еще на одну строчку.

В минувшем туре первенства лондонский клуб проиграл на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 0:2, что стало для него третьим фиаско подряд , а безвыигрышная серия состоит из четырех игр.

Победить «стекольщики» смогли всего один раз из восьми последних матчей. Случилась это еще в середине марта, когда они справились дома с «Вест Бромвичем», выиграв со счетом 1:0.

На чужом поле «Кристал Пэлас» выиграл только два из десяти последних поединков , трижды сыграв вничью и пять раз проиграв, пропуская в каждом из семи предыдущих гостевых поединках.

В первом круге «Кристал Пэлас» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды победили «клинки» с одинаковым счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.60.

На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.34.

Обе команды уже доигрывают сезон и буду играть в свое удовольствие, наверняка огорчив хотя бы по разу друг друга. Наш прогноз — обе забьют: да.