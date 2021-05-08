«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» уже
В восьми весенних матчах первенства «клинки» смогли добыть две виктории и потерпели шесть фиаско. Одна из побед состоялась в конце апреля, когда они одолели дома «Брайтон» со счетом 1:0.
После этого «красно-белые» потерпели выездное крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:4), что стало их
На своей арене «Шеффилд Юнайтед» проиграл 10 из 14 предыдущих матчей, а также выиграв четыре других поединка.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» набрал 38 очков и занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ. В лучшем случае до конца чемпионата коллектив поднимется еще на одну строчку.
В минувшем туре первенства лондонский клуб проиграл на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 0:2, что стало для него
Победить «стекольщики» смогли всего один раз из восьми последних матчей. Случилась это еще в середине марта, когда они справились дома с «Вест Бромвичем», выиграв со счетом 1:0.
На чужом поле «Кристал Пэлас»
В первом круге «Кристал Пэлас» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды победили «клинки» с одинаковым счетом 1:0.
Прогноз и ставка на «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.60.
На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.34.
Обе команды уже доигрывают сезон и буду играть в свое удовольствие, наверняка огорчив хотя бы по разу друг друга. Наш прогноз — обе забьют: да.