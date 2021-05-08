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    «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Англии, 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
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    Вильфрид Заа
    В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Кристал Пэлас». Игра состоится 8 мая и начнется в 17:00 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» уже официально распрощался с АПЛ. Коллектив идет на последнем месте, имея в своем активе всего 17 очков и наверняка завершит чемпионат на дне.

    В восьми весенних матчах первенства «клинки» смогли добыть две виктории и потерпели шесть фиаско. Одна из побед состоялась в конце апреля, когда они одолели дома «Брайтон» со счетом 1:0.

    После этого «красно-белые» потерпели выездное крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:4), что стало их шестым фиаско за семь туров. Сейчас продолжается безничейная серия «Шеффилда», составляющая уже 20 матчей, где было пять побед и 15 поражений.

    Все прогнозы на АПЛ

    На своей арене «Шеффилд Юнайтед» проиграл 10 из 14 предыдущих матчей, а также выиграв четыре других поединка.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» набрал 38 очков и занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ. В лучшем случае до конца чемпионата коллектив поднимется еще на одну строчку.

    В минувшем туре первенства лондонский клуб проиграл на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 0:2, что стало для него третьим фиаско подряд, а безвыигрышная серия состоит из четырех игр.

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    • Победить «стекольщики» смогли всего один раз из восьми последних матчей. Случилась это еще в середине марта, когда они справились дома с «Вест Бромвичем», выиграв со счетом 1:0.

    На чужом поле «Кристал Пэлас» выиграл только два из десяти последних поединков, трижды сыграв вничью и пять раз проиграв, пропуская в каждом из семи предыдущих гостевых поединках.

    В первом круге «Кристал Пэлас» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды победили «клинки» с одинаковым счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.34.

    Обе команды уже доигрывают сезон и буду играть в свое удовольствие, наверняка огорчив хотя бы по разу друг друга. Наш прогноз — обе забьют: да.

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