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    У кого прервется победная серия?

    «Реал Солт Лэйк» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч МЛС 8 мая 2021 года

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    «Реал Солт Лэйк» — потенциальный лидер чемпионата
    8 мая «Реал Солт Лэйк» сыграет с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в рамках регулярного сезона МЛС. Место встречи — «Рио Тинто» в городе Сэнди. Начало игры в 04:30 мск. «Реал Солт Лэйк» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал Солт Лэйк»

    «Реал Солт-Лейк» в предсезонных контрольных поединках показал неплохие результаты. Из трех спаррингов в активе команды две виктории при одной неудаче.

    В первом туре коллектив одержал победу. На выезде ей удалось обыграть «Миннесоту Юнайтед» с результатом 2:1.

    Во втором поединке регулярного чемпионата клуб снова добыл три очка. На сей раз дома он оказался сильнее «Спортинга Канзас-Сити» (3:1).

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    Таким образом, по итогам двух матчей чемпионата он является потенциальным лидером, уступая «Сиэтлу», который сыграл три тура, на один балл.

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    В прошлом сезоне «Сан-Хосе» по итогам регулярного чемпионата с трудом занял восьмое место в Западной конференции.

    В плей-офф «Эртквейкс» уже в первом раунде проиграли «Спортинг Канзас-Сити». Правда, все решилось только в серии пенальти. Можно сказать, чуть-чуть не повезло.

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    • В первом матче нового сезона «Эртквейкс» очков набрать не смогли, уступив в гостях «Хьюстон Динамо». Первый успех пришел во втором туре, где на выезде был бит «Даллас» (3:1).

    В третьем поединке регулярного чемпионата коллектив рагромил дома «Ди Си Юнайтед» (4:1). Теперь он идет на второй строчке с шестью очками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу хозяев поля равен в 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,20.

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