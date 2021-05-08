8 мая на «Элланд Роуд» «Лидс» будет принимать «Тоттенхэм» в матче 35 тура английской Премьер-лиги. Поединок запланирован на 14:30 по московскому времени. «Лидс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» прервал свою 6-матчевую беспроигрышную серию. В ее рамках подопечные Марсело Бьелсы неоднократно отбирали очки у грандов, но поражение от «Брайтона» (0:2) серию прервало.

До этого «Павлины» разошлись миром с «Ман Юнайтед» (0:0) и «Ливерпулем» (1:1). Еще их хватило на победу над «Ман Сити» (2:1).

Такая серия позволила «Лидсу» значительно укрепиться в середине турнирной таблицы с 47 очками. Прописка на следующий сезон сохранена.

Календарь и таблица АПЛ

В лазарете Рафинья и Адам Форшоу. Однако должен вернуться Родриго.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» наконец-то ворвался в зону еврокубков, победив два раза подряд. Набрав 56 очков, команда Райана Мэйсона опережает «Ливерпуль» на 2 пункта в борьбе за Лигу Европы. Лига чемпионов сейчас от «Шпор» на расстоянии 5 баллов.

Что касается результатов, то гости победили «Саутгемптон» 2:1 и разгромили «Шеффилд Юнайтед» 4:0. В перерыве между этими результатами «Шпоры» проиграли в финале Кубка Лиги «Ман Сити» 0:1.

До победной серии в АПЛ коллектив имел ничью с «Эвертоном» со счетом 2:2 и поражение от «Ман Юнайтед» со счетом 1:3.

На выезде «Тоттенхэм» играл вничью два раза подряд, пропуская в каждом случае по 2 гола.

Прогноз и ставка

Нельзя сказать, что после череды событий «Тоттенхэм» твердый фаворит встречи, но на бумаге «Шпоры» имеют перевес — 3.50 и 2.05 соответственно. Ничья котируется букмекерами с коэффициентом 3.80.

Поражение от «Брайтона» еще ничего не значит. Все-таки недавние заслуги «Лидса» не забыты и при таком раскладе «Павлины» вполне могут нанести вред «Тоттенхэму». Ведь ни МЮ, ни «Ливерпуль», ни «Челси» не смогли увезти 3 очка с «Элланд Роуд».