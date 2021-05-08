В субботу, 8 мая, в 35-м туре испанской Примеры «Алавес» на своей территории примет «Леванте». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. «Алавес» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

За четыре тура до финиша Примеры «Алавес» с 31 набранным баллом идет на 16 месте в турнирной таблице, однако зону вылета опережает всего лишь на один пункт .

В минувшем туре первенства «славные» крупно проиграли на выезде «Эйбару» со счетом 0:3. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победили и два раза сыграли вничью.

Обе мировые клуб из Витории добыл в выездных встречах, поделив очки с «Атлетиком» (0:0) и «Валенсией» (1:1). Выигрыши пришлись на домашние игры, в которых он переиграл «Уэску» (1:0) и «Вильярреал» (2:1).

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В родных стенах «Алавес» в текущем чемпионате Испании набрал 20 баллов из 31, добившись пяти виктория, столько же раз сыграв вничью и проиграв семь встреч, разница мячей — 15:21.

«Леванте»

«Леванте» с 38 зачетными пунктами разместился на 13 позиции в турнирной таблице испанского первенства, опережая опасную зону на восемь баллов , и соответственно еще имеет теоретические шансы на понижение.

За последние шесть поединков чемпионата «лягушки» потерпели шесть поражений и смогли выиграть одну встречу, одолев в гостевом матче «Эйбар» со счетом 1:0 еще 10 апреля.

После того коллектив из Валенсии уступил в четырех играх подряд , забив в них только один гол при девяти пропущенных. В своей последней проведенной встреч он был повержен на выезде «Сельтой» со счетом 0:2.

Вне родных стен «Леванте» в этой Примере набрал 16 очков из 38, выиграв четыре поединка при таком же количестве ничьих и девяти фиаско, разница забитых и пропущенных — 16:23.

В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне дважды победил «Алавес» в одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставка на «Алавес» — «Леванте»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 2.20, победа «Леванте» — 3.60, ничья — 3.56.

Очные встречи этих клубов приносят небольшое количество забитых мячей, а так как игра пройдет на поле «Алавеса», где он играет неплохо с равными по классу, то рекомендуем поставить — 1Х + ТМ 2,5.