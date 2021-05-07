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    «Спарта» Роттердам — «Витесс». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, чемпионат Нидерландов, 7 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» Роттердам — «Витесс»
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    Армандо Броя
    В пятницу, 7 мая, в стартовом поединке 32-го тура чемпионата Нидерландов по футболу роттердамская «Спарта» дома сыграет с «Витессом» из Арнема. Поединок начнется в 21:00 по мск. «Спарта» Роттердам — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спарта» Роттердам

    «Спарта» еще имеет шанс побороться за восьмую строку, дающую право на участие в плей-офф за еврокубки. Сейчас она с 40 очками идет девятой, отставая на два очка от вышестоящего коллектива.

    Финишный отрезок клуб из Роттердама проводит неплохо, проиграв только одну игру из последних восьми встреч. Еще в этот период он два матча свел вничью и пять раз выиграл.

    Две из этих викторий пришлись на последние два тур чемпионате, где «красно-белые» поочередно одолели на своей территории «Венло» со счетом 2:0 и 2:1 в гостях «Гронинген» в минувшем игровом дне.

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    «Спарта» вышла победителем из трех минувших домашних поединков первенства, а до этой удачной серии не могла выиграть в родных стенах на протяжении шести встреч, проиграв в пяти из них.

    «Витесс»

    «Витесс» не теряет надежду завоевать бронзовые награды Эреивизии. В данный момент он с 60 очками идет на четвертой строке, проигрывая третьей позиции четыре пункта.

    У клуба из Арнема сейчас 8-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой он добился пяти победных результатов и три поединка свел вничью.

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  • 03/05/2021

    • В своей последней сыгранной игре «желто-черные» в родных стенах переиграли «Зволле» со счетом 2:1, а до этого дважды по 0:0 расписали мировые с «Ден Хаагом» дома и с «Фейеноордом» в гостях.

    Вне родных стен в отрезке последних шести поединках «Витесс» проиграл в половине из них, также еще добившись двух выигрышей и одну игру закончив вничью.

    В первом круге «Витесс» на своем поле обыграл «Спарту» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:7.

    Прогноз и ставка на «Спарта» Роттердам — «Витесс»

    В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Витесса» предлагают — 2.34.

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    На викторию «Спарты» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.62.

    Ничья в этом поединке не устроит ни одну из команд. Поэтому ожидает от данного поединка открытой игры с количеством голов превышающим тотал в 2,5 гола.

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