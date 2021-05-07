В пятницу, 7 мая, в стартовом поединке 32-го тура чемпионата Нидерландов по футболу роттердамская «Спарта» дома сыграет с «Витессом» из Арнема. Поединок начнется в 21:00 по мск. «Спарта» Роттердам — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спарта» Роттердам

«Спарта» еще имеет шанс побороться за восьмую строку, дающую право на участие в плей-офф за еврокубки. Сейчас она с 40 очками идет девятой, отставая на два очка от вышестоящего коллектива.

Финишный отрезок клуб из Роттердама проводит неплохо, проиграв только одну игру из последних восьми встреч . Еще в этот период он два матча свел вничью и пять раз выиграл.

Две из этих викторий пришлись на последние два тур чемпионате, где «красно-белые» поочередно одолели на своей территории «Венло» со счетом 2:0 и 2:1 в гостях «Гронинген» в минувшем игровом дне.

Все прогнозы на футбол

«Спарта» вышла победителем из трех минувших домашних поединков первенства, а до этой удачной серии не могла выиграть в родных стенах на протяжении шести встреч, проиграв в пяти из них.

«Витесс»

«Витесс» не теряет надежду завоевать бронзовые награды Эреивизии. В данный момент он с 60 очками идет на четвертой строке, проигрывая третьей позиции четыре пункта.

У клуба из Арнема сейчас 8-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой он добился пяти победных результатов и три поединка свел вничью.

В своей последней сыгранной игре «желто-черные» в родных стенах переиграли «Зволле» со счетом 2:1, а до этого дважды по 0:0 расписали мировые с «Ден Хаагом» дома и с «Фейеноордом» в гостях.

Вне родных стен в отрезке последних шести поединках «Витесс» проиграл в половине из них, также еще добившись двух выигрышей и одну игру закончив вничью.

В первом круге «Витесс» на своем поле обыграл «Спарту» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:7.

Прогноз и ставка на «Спарта» Роттердам — «Витесс»

В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Витесса» предлагают — 2.34.

На викторию «Спарты» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.62.

Ничья в этом поединке не устроит ни одну из команд. Поэтому ожидает от данного поединка открытой игры с количеством голов превышающим тотал в 2,5 гола.