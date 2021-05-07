«Спарта» Роттердам
«Спарта» еще имеет шанс побороться за восьмую строку, дающую право на участие в плей-офф за еврокубки. Сейчас она с 40 очками идет девятой, отставая на два очка от вышестоящего коллектива.
Финишный отрезок клуб из Роттердама проводит неплохо,
Две из этих викторий пришлись на последние два тур чемпионате, где «красно-белые» поочередно одолели на своей территории «Венло» со счетом 2:0 и 2:1 в гостях «Гронинген» в минувшем игровом дне.
«Спарта» вышла победителем из трех минувших домашних поединков первенства, а до этой удачной серии не могла выиграть в родных стенах на протяжении шести встреч, проиграв в пяти из них.
«Витесс»
«Витесс» не теряет надежду завоевать бронзовые награды Эреивизии. В данный момент он с 60 очками идет на четвертой строке, проигрывая третьей позиции четыре пункта.
У клуба из Арнема
В своей последней сыгранной игре «желто-черные» в родных стенах переиграли «Зволле» со счетом 2:1, а до этого дважды по 0:0 расписали мировые с «Ден Хаагом» дома и с «Фейеноордом» в гостях.
Вне родных стен в отрезке последних шести поединках «Витесс» проиграл в половине из них, также еще добившись двух выигрышей и одну игру закончив вничью.
В первом круге «Витесс» на своем поле обыграл «Спарту» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:7.
Прогноз и ставка на «Спарта» Роттердам — «Витесс»
В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Витесса» предлагают — 2.34.
На викторию «Спарты» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.62.
Ничья в этом поединке не устроит ни одну из команд. Поэтому ожидает от данного поединка открытой игры с количеством голов превышающим тотал в 2,5 гола.