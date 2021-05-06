«Бенфика»
«Бенфика» за четыре тура до финиша занимает в турнирной таблице чемпионата Португалии третье место. Отставание от «Порту» составляет четыре очка, а от «Спортинга» — 10. Впереди у «орлов» ключевое противостояние за вторую путевку в ЛЧ.
У «Бефники» было немало проблем по ходу сезона, но заключительный отрезок хозяева проводят мощно.
Команда Жорже Жезуша выиграла девять из десяти последних матчей. Исключением стала лишь домашняя встреча с «Жил Висенте», в которой «Бенфика» неожиданно подарила три очка сопернику из нижней части таблицы.
«Бенфика» в трех предыдущих матчах
«Порту»
Тем временем «Порту» по-прежнему рассчитывает догнать «Спортинг», который в этом сезоне до сих пор не потерпел ни одного поражения.
«Спортинг» свой матч в ближайшем туре проведет на день раньше, чем «Порту», и в случае победы будет опережать своего единственного конкурента на девять очков. В общем, чисто математические шансы на титул у «Порту» еще остаются, но не более того.
Ключевой для «Порту» может стать потеря очков в гостевой игре с «Морейренси», которая завершилась со счетом 1:1. После матча разгорелся серьезный скандал, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау обвинил арбитра в неудаче своей команды.
Интересно также, что «Порту» не проигрывает в чемпионате с конца октября. С тех пор драконы одержали 19 побед и четыре раза сыграли вничью.
Прогноз и ставка
На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 2.49, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Порту» — за 3.12.
«Порту»
Лиссабонский клуб действительно в этом сезоне выглядит чуть-чуть хуже соперника. Так что, скорее всего, «Порту» сохранит интригу в чемпионской гонке как минимум еще на неделю.
Ставка — победа «Порту» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 2.09.