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    Сможет ли «Бенфика» прервать неудачную серию с матчах с «Порту»?

    «Бенфика» — «Порту». Прогноз (к. 2.09) и ставки на чемпионат Португалии по футболу 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Порту»
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    «Порту» ни разу не проиграл «Бенфики» в пяти последних матчах
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 31-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 6 мая в Лиссабоне, начало — в 20:30 мск. «Бенфика» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бенфика»

    «Бенфика» за четыре тура до финиша занимает в турнирной таблице чемпионата Португалии третье место. Отставание от «Порту» составляет четыре очка, а от «Спортинга» — 10. Впереди у «орлов» ключевое противостояние за вторую путевку в ЛЧ.

    У «Бефники» было немало проблем по ходу сезона, но заключительный отрезок хозяева проводят мощно.

    Команда Жорже Жезуша выиграла девять из десяти последних матчей. Исключением стала лишь домашняя встреча с «Жил Висенте», в которой «Бенфика» неожиданно подарила три очка сопернику из нижней части таблицы.

    «Бенфика» в трех предыдущих матчах забила девять мячей.

    «Порту»

    Тем временем «Порту» по-прежнему рассчитывает догнать «Спортинг», который в этом сезоне до сих пор не потерпел ни одного поражения.

    «Спортинг» свой матч в ближайшем туре проведет на день раньше, чем «Порту», и в случае победы будет опережать своего единственного конкурента на девять очков. В общем, чисто математические шансы на титул у «Порту» еще остаются, но не более того.

    Ключевой для «Порту» может стать потеря очков в гостевой игре с «Морейренси», которая завершилась со счетом 1:1. После матча разгорелся серьезный скандал, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау обвинил арбитра в неудаче своей команды.

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    Интересно также, что «Порту» не проигрывает в чемпионате с конца октября. С тех пор драконы одержали 19 побед и четыре раза сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 2.49, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Порту» — за 3.12.

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    «Порту» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей с «Бенфикой». Еще одна встреча завершилась вничью.

    Лиссабонский клуб действительно в этом сезоне выглядит чуть-чуть хуже соперника. Так что, скорее всего, «Порту» сохранит интригу в чемпионской гонке как минимум еще на неделю.

    Ставка — победа «Порту» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 2.09.

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