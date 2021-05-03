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    «Фенербахче» — «Эрзурум». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, Суперлига, 3 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Эрзурум»
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    Димитриос Пелкас
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Эрзурумом» в рамках 39-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 3 мая, начало — в 20:30 мск. «Фенербахче» — «Эрзурум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» теоретически еще может догнать лидера «Бешикташ». Между тем, вряд ли «орлы» упустят свое солидное преимущество.

    Сейчас в активе у «Фенербахче» 73 зачетных балла. Причем на один пункт отстает еще один гранд турецкого футбола «Галатасарай».

    Минувший тур для команды получился неудачным. На выезде «Фенербахче» не сумел одолеть «Аланияспор» (0:0).

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    Поединки с «Эрзурумом» для «Фенербахче» традиционно складываются вполне удачно. Из пяти трех очных встреч «Фенербахче» выиграл дважды при одной ничьей.

    «Эрзурум»

    «Эрзурум» на текущий момент занимает 19 место. Борьба за выживание сейчас в самом разгаре, и у команды еще есть шанс остаться в элите.

    В активе у команды сейчас 37 очков. Причем отставание от спасительного 17 места составляет всего один балл, да и плотность в турнирной таблице высокая.

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    • «Эрзурум» в минувшем туре не сумел разжиться заветными очками. Дома команда проиграла такому же борцу за выживание «Башакшехиру» (1:2).

    Как для одного из аутсайдеров Суперлиги, у «Эрзурума» не самая слабая атака (40 мячей). А вот обороняется команда крайне проблематично, пропустив в 37 встречах уже 62 мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 1.45, на ничью за 4.50, а на «Эрзурум» — за 7.10

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    Хозяева теоретически еще могут побороться за чемпионский титул, так что явно будут атаковать.

    «Эрзурум» сражается за выживание, и наверняка постарается поживиться очками в Стамбуле.

    Обе команды неплохо атакуют, да и мотивации каждой из них не занимать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.69

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