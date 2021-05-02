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    Улучшит ли «Монпелье» шансы на еврокубки?

    «Монпелье» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 2.62) на футбол, Лига 1, 2 мая 2021 года

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    «Монпелье» примет «Сент-Этьен»
    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Сент-Этьеном» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 мая, начало — в 18:05 мск. «Монпелье» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Мая 2021 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 18:05 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.30
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  • Ставка!
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    «Монпелье»

    «Монпелье» сейчас является середняком французского футбола. Нынешнее 8 место такое положение дел полностью подтверждает.

    В активе у команды сейчас 47 очков. Причем забивает «Монпелье» меньше, чем пропускает в собственные ворота — 54:57.

    До прошлого тура коллектив не проигрывал в 15 поединках во всех турнирах. По ходу этой серии ему также удалось выйти в полуфинал Кубка Франции.

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    Тем не менее, в предыдущем туре «Палладины» уступили на выезде «Ницце» со счетом 1:3.

    «Сент-Этьен»

    По итогам 34 туров «Сент-Этьен» занимает 14 место. Команда на два очка опережает ближайшего преследователя «Страсбург».

    В целом, у «Зеленых» неплохие позиции с точки зрения угрозы вылета. Отрыв от опасной 19-й позиции составляет восемь очков.

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    • Чуть меньше расстояние до 18-й строчки, которая требует провести матчи за право остаться в элите, — восемь баллов.

    В двух предыдущих поединках «Стефануа» потерпели два поражения. Сперва они драматично уступили на выезде ПСЖ (2:3), а затем — дома «Бресту» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,62.

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