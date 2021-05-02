«Монпелье»
«Монпелье» сейчас является середняком французского футбола. Нынешнее 8 место такое положение дел полностью подтверждает.
В активе у команды сейчас 47 очков. Причем забивает «Монпелье» меньше, чем пропускает в собственные ворота — 54:57.
До прошлого тура коллектив не проигрывал в 15 поединках во всех турнирах. По ходу этой серии ему также удалось выйти в полуфинал Кубка Франции.
Тем не менее, в предыдущем туре «Палладины» уступили на выезде «Ницце» со счетом 1:3.
«Сент-Этьен»
По итогам 34 туров «Сент-Этьен» занимает 14 место. Команда на два очка опережает ближайшего преследователя «Страсбург».
В целом, у «Зеленых» неплохие позиции с точки зрения угрозы вылета. Отрыв от опасной 19-й позиции составляет восемь очков.
Чуть меньше расстояние до 18-й строчки, которая требует провести матчи за право остаться в элите, — восемь баллов.
В двух предыдущих поединках «Стефануа» потерпели два поражения. Сперва они драматично уступили на выезде ПСЖ (2:3), а затем — дома «Бресту» (1:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,62.