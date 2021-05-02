«Монпелье» сыграет на своем поле с «Сент-Этьеном» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 мая, начало — в 18:05 мск. «Монпелье» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» сейчас является середняком французского футбола. Нынешнее 8 место такое положение дел полностью подтверждает.

В активе у команды сейчас 47 очков. Причем забивает «Монпелье» меньше, чем пропускает в собственные ворота — 54:57.

До прошлого тура коллектив не проигрывал в 15 поединках во всех турнирах. По ходу этой серии ему также удалось выйти в полуфинал Кубка Франции.

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Тем не менее, в предыдущем туре «Палладины» уступили на выезде «Ницце» со счетом 1:3.

«Сент-Этьен»

По итогам 34 туров «Сент-Этьен» занимает 14 место. Команда на два очка опережает ближайшего преследователя «Страсбург».

В целом, у «Зеленых» неплохие позиции с точки зрения угрозы вылета. Отрыв от опасной 19-й позиции составляет восемь очков.

Чуть меньше расстояние до 18-й строчки, которая требует провести матчи за право остаться в элите, — восемь баллов.

В двух предыдущих поединках «Стефануа» потерпели два поражения. Сперва они драматично уступили на выезде ПСЖ (2:3), а затем — дома «Бресту» (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,62.