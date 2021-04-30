«Витебск» сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 7-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:30 мск. «Витебск» — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

«Витебск» нынешний чемпионат начал, в целом, неудачно. Команда занимает лишь 10 место по итогам 6 сыгранных туров, имея в активе 7 очков.

Проблема номер один команды — слабая атака. Все-таки 2 забитых мяча в 6 встречах очень похоже на кризис жанра, пусть и оборона команды — одна из самых надежных в лиге.

Шутка ли, но витебляне пропустили лишь один мяч. Столько же — у одного из лидеров брестского «Динамо».

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Поединки против «Гомеля» для «Витебска» складываются весьма удачно . В пяти последних встречах успех четырежды сопутствовал витеблянам.

«Гомель»

Вернувшийся в элиту клуб находится на 4 месте в турнирной таблице. Такой старт видится вполне приличным, да и 11 заработанных очков греют душу.

С такими раскладами «Гомель» вполне может вмешаться в медальную гонку. А что, туром ранее команда на выезде одолела одного из фаворитов чемпионата минское «Динамо» (1:2).

Вот и в минувшем туре «Гомель» не остался без добычи. Она была скромной, но такой необходимой: домашняя ничья с «Торпедо-БелАЗ» (1:1).

На данный момент, «Гомель» — темная лошадка , которую соперники еще не успели как следует изучить. Так что вполне возможны дальнейшие неожиданные очковые завоевания.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 2.70, на ничью за 3.20, а на «Гомель» — за 2.70.

Хозяева никому без боя не сдаются, к тому же сверхнадежны в обороне.

«Гомель» отлично начал чемпионат, и наверняка постарается взять хотя бы один пункт в этой встрече.

«Гомель» вполне прилично атакует, и наверняка постарается преодолеть крепкие оборонительные редуты витеблян. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.69.