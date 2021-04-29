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    Голевой обмен на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Рома». Ставка (к. 1.83) на голы в 1/2 финала Лиги Европы по футболу, 29 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Рома»
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    Мэйсон Гринвуд
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках полуфинала Лиги Европы. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 29 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в предыдущем раунде уверенно прошел испанский барьер. Правда, «Гранада» и так прыгнула выше головы, но дважды была бита по 2:0.

    Теперь же предстоит встреча с куда более сложным оппонентом. Причем еще далеко не ясно, кто будет фаворитом данного противостояния.

    В минувшем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» выступил посредственно. На выезде в Лидсе была добыта лишь ничья (0:0).

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    Без кадровых потерь у Оле Гуннара Сульшера не обошлось. Манкунианцы не смогут рассчитывать на Антони Марсьяля и давно травмированного Фила Джонса.

    «Рома»

    Давно понятно, что команда Паулу Фонсеки поставила на Лигу Европы. Ведь в чемпионате Италии римлянам не светит ничего выше 7 места.

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    • Вот и в свое последнем матче в рамках Серии А «Рома» очков не заработала. Наоборот, на выезде «волки» уступили борцу за выживание «Кальяри» (3:2).

    При этом «Рома» по составу выглядит очень даже симпатично. Вам нужно представлять Эдина Джеко или Генриха Мхитаряна?!

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    • Причем в предыдущем раунде Лиги Европы римляне с боями прошли весьма мощного соперника в лице «Аякса» (2:1, 1:1). Так что команда Фонсеки не просто так сосредоточилась на этом турнире.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.56, на ничью за 4.23, а на «Рому» — за 5.60.

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    Хозяева наверняка сыграют первым номером, тем более манкунианцы успешно играют против «Ромы».

    «Волки» также не будут отсиживаться в тылах, и наверняка сумеют реализовать один из своих моментов.

    В составах обеих команд есть ряд сильных атакующих исполнителей, так что с голами проблем не будет. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.83.

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