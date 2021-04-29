«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках полуфинала Лиги Европы. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в предыдущем раунде уверенно прошел испанский барьер. Правда, «Гранада» и так прыгнула выше головы, но дважды была бита по 2:0.

Теперь же предстоит встреча с куда более сложным оппонентом. Причем еще далеко не ясно, кто будет фаворитом данного противостояния.

В минувшем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» выступил посредственно. На выезде в Лидсе была добыта лишь ничья (0:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

Без кадровых потерь у Оле Гуннара Сульшера не обошлось. Манкунианцы не смогут рассчитывать на Антони Марсьяля и давно травмированного Фила Джонса.

«Рома»

Давно понятно, что команда Паулу Фонсеки поставила на Лигу Европы. Ведь в чемпионате Италии римлянам не светит ничего выше 7 места.

Вот и в свое последнем матче в рамках Серии А «Рома» очков не заработала. Наоборот, на выезде «волки» уступили борцу за выживание «Кальяри» (3:2).

При этом «Рома» по составу выглядит очень даже симпатично. Вам нужно представлять Эдина Джеко или Генриха Мхитаряна?!

Причем в предыдущем раунде Лиги Европы римляне с боями прошли весьма мощного соперника в лице «Аякса» (2:1, 1:1). Так что команда Фонсеки не просто так сосредоточилась на этом турнире.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.56, на ничью за 4.23, а на «Рому» — за 5.60.

Хозяева наверняка сыграют первым номером, тем более манкунианцы успешно играют против «Ромы».

«Волки» также не будут отсиживаться в тылах, и наверняка сумеют реализовать один из своих моментов.