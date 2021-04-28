В 38-м туре чемпионата Турции «Ризеспор» будет принимать «Бешикташ». Матч пройдет в Ризе 28 апреля. Начало — в 20:30 мск. «Ризеспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ризеспор»

«Ризеспор» выступает в чемпионате Турции нестабильно. Так, в последних пяти матчах у команды 2 победы, 1 ничья и 2 поражения.

В последнем туре «Ризеспор» проиграл «Генчлербирлиги» (1:2), а до этого одержал победы над «Коньяспором» (5:3) и «Антальяспором» (3:2).

Столь результативные поединки у команды чередуются с матчами, когда забивать удается с трудом. Если в трех последних играх с участием «Ризеспора» было забито 16 голов, то в четырех играх перед этим — всего 3 гола.

Все прогнозы на футбол

В турнирной таблице чемпионата Турции «Ризеспор» располагается на 12-й позиции. У команды в активе 42 очка, от зоны вылета ее отделяют 5 очков. Забито 45 голов, а пропущено 56.

«Бешикташ»

«Бешикташ» ведет борьбу за чемпионство и на данный момент лидирует в чемпионате Турции. У команды в активе 75 очков, она на 3 пункта опережает «Фенербахче».

«Бешикташ» забивает больше всех в лиге — 75 голов. Пропущено у команды 36 мячей в 35 играх.

В последних пяти турах «Бешикташ» дважды терял очки — оба раза команда сыграла вничью (2:2 с «Анкарагюджю» и 0:0 с «Сивасспором»).

В предыдущем туре, 24 апреля, «Бешикташ» разобрался с «Кайсериспором», выиграв со счетом 3:1.

Прогноз и ставка

На победу «Ризеспора» букмекеры дают коэффициент 4,84, на ничью — 4,14, а на «Бешикташ» — 1,72.

В этом сезоне команды встречались уже дважды. В чемпионате «Бешикташ» разгромил «Ризеспор» со счетом 6:0, а в Кубке Турции одержал минимальную победу — 1:0.