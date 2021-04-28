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    Нижегородцы начнут без разведки?

    «Нижний Новгород» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбол, ФНЛ, 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Енисей»
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    «Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 39-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 19:00 мск. «Нижний Новгород» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Апреля 2021 года
    Нижний Новгород
  • Россия. ФНЛ
    •  Нижний Новгород 19:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 6.90
  • Ставка!
    •

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» в предыдущем туре потеряли стратегически важное 2 место. Теперь от команды Роберта Евдокимова мало что зависит, особенно если учесть календарь.

    А вот у «Оренбурга», главного конкурента нижегородцев, календарь благоприятный. Так что поражение команды Евдокимова (2:1) может стать ключевым.

    И даже надежная оборона команды может не помочь пробиться в РПЛ. А ведь до зимы «Нижний Новгород» лидировал…

    Прогнозы на ФНЛ

    «Нижний Новгород» против красноярцев играет неудачно. Из четырех очных свиданий команда выиграла лишь однажды (в первом круге), уступив три раза.

    «Енисей»

    «Енисей» в минувшем туре добыл три очка. Красноярцы дома перестреляли молодых спартаковцев (4:2).

    На текущий момент красноярцы не борются уже ни за что. 9 место — экватор турнирной таблицы, а подъем возможен разве что минимальный.

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    • Красноярцы по своему потенциалу могут побороться за стыки, но уже в следующем сезоне. Как раз есть все шансы наиграть состав.

    Статистика «Енисея» выглядит скромно. При 47 забитых мячей команда пропустила на 3 больше. Многовато, как для середняка ФНЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.50, на ничью за 4.00, а на «Енисей» — за 6.40

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    Нижегородцы потеряли вторую позицию, и теперь будут стараться взять максимум очков в оставшихся встречах.

    «Енисей» может спокойно доигрывать сезон, что, собственно, и делает.

    Наверняка в этом поединке хозяева будут настроены на гол с первых минут, хоть команда Евдокимова атакует неохотно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.63

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