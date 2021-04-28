«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» в предыдущем туре потеряли стратегически важное 2 место. Теперь от команды Роберта Евдокимова мало что зависит, особенно если учесть календарь.
А вот у «Оренбурга», главного конкурента нижегородцев, календарь благоприятный. Так что поражение команды Евдокимова (2:1) может стать ключевым.
И даже надежная оборона команды может не помочь пробиться в РПЛ. А ведь до зимы «Нижний Новгород» лидировал…
«Нижний Новгород» против красноярцев играет неудачно. Из четырех очных свиданий команда выиграла лишь однажды (в первом круге), уступив три раза.
«Енисей»
«Енисей» в минувшем туре добыл три очка. Красноярцы дома перестреляли молодых спартаковцев (4:2).
На текущий момент красноярцы не борются уже ни за что. 9 место — экватор турнирной таблицы, а подъем возможен разве что минимальный.
Красноярцы по своему потенциалу могут побороться за стыки, но уже в следующем сезоне. Как раз есть все шансы наиграть состав.
Статистика «Енисея» выглядит скромно. При 47 забитых мячей команда пропустила на 3 больше. Многовато, как для середняка ФНЛ.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.50, на ничью за 4.00, а на «Енисей» — за 6.40
Нижегородцы потеряли вторую позицию, и теперь будут стараться взять максимум очков в оставшихся встречах.
«Енисей» может спокойно доигрывать сезон, что, собственно, и делает.
Наверняка в этом поединке хозяева будут настроены на гол с первых минут, хоть команда Евдокимова атакует неохотно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.63