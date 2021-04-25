«Лидс»
«Лидс» после 32-х сыгранных матчей занимает в таблице АПЛ десятое место. В оставшихся турах хозяева могут играть в свое удовольствие.
Что они, впрочем, и делают. В понедельник в разгар паники, охватившей всю Европу после новости о создании чудовищного турнира под названием Суперлига, «Лидс» отобрал очки у «Ливерпуля». Команда Марсело Бьелсы забила спасительный гол за несколько минут до финального свистка — 1:1.
Ну а еще туром ранее «Лидс» одержал гостевую победу над «Манчестер Сити» — 2:1. И это несмотря на то, что весь второй тайм команда провела в меньшинстве.
Беспроигрышная серия «Лидса» составляет пять матчей — три победы и две ничьи.
«Манчестер Юнайтед»
Тем временем «Манчестер Юнайтед» по-прежнему находится на втором месте. И судя по всему, ниже гости уже не опустятся.
Тем более «красным дьяволам» теперь тоже есть что доказывать. Как оказалось, игроки «МЮ» до последнего были не в курсе о Суперлиге, в которую их хотело затащить руководство клуба. Парни оказались с характером, многие в своих социальных сетях не побоялись заявить, что не собираются участвовать в этой авантюре.
В общем, в предстоящих матчах можно будет наблюдать заряженный на результат «МЮ».
Команда Оле-Гуннара Сульшера выиграла пять предыдущих матчей.
Прогноз и ставка
На «Лидс» в этом матче можно поставить за 4.30, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.87.
Кроме того, что это просто матч двух классных команд, тут еще есть масса интриг. И одна из них заключается в том, сможет ли «Лидс» взять реванш за поражение на «Олд Траффорд». Команда Бьелсы тогда «влетела» со счетом 2:6.
Судя по недавним матчам с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», «Лидс» ко всему готов. Но поскольку у «МЮ» тоже есть свои планы (и они их часто реализовывают), на исход ставить не будем.
Есть более надежный вариант — ставка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.88.
Также можно рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют во втором тайме за 2.77.