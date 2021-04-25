«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Лидсом» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 16:00 мск. «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» после 32-х сыгранных матчей занимает в таблице АПЛ десятое место. В оставшихся турах хозяева могут играть в свое удовольствие.

Что они, впрочем, и делают. В понедельник в разгар паники, охватившей всю Европу после новости о создании чудовищного турнира под названием Суперлига, «Лидс» отобрал очки у «Ливерпуля». Команда Марсело Бьелсы забила спасительный гол за несколько минут до финального свистка — 1:1.

Ну а еще туром ранее «Лидс» одержал гостевую победу над «Манчестер Сити» — 2:1. И это несмотря на то, что весь второй тайм команда провела в меньшинстве.

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Беспроигрышная серия «Лидса» составляет пять матчей — три победы и две ничьи.

«Манчестер Юнайтед»

Тем временем «Манчестер Юнайтед» по-прежнему находится на втором месте. И судя по всему, ниже гости уже не опустятся.

Тем более «красным дьяволам» теперь тоже есть что доказывать. Как оказалось, игроки «МЮ» до последнего были не в курсе о Суперлиге, в которую их хотело затащить руководство клуба. Парни оказались с характером, многие в своих социальных сетях не побоялись заявить, что не собираются участвовать в этой авантюре.

В общем, в предстоящих матчах можно будет наблюдать заряженный на результат «МЮ».

Команда Оле-Гуннара Сульшера выиграла пять предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Лидс» в этом матче можно поставить за 4.30, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.87.

Кроме того, что это просто матч двух классных команд, тут еще есть масса интриг. И одна из них заключается в том, сможет ли «Лидс» взять реванш за поражение на «Олд Траффорд». Команда Бьелсы тогда «влетела» со счетом 2:6.

Судя по недавним матчам с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», «Лидс» ко всему готов. Но поскольку у «МЮ» тоже есть свои планы (и они их часто реализовывают), на исход ставить не будем.

Есть более надежный вариант — ставка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.88.

Также можно рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют во втором тайме за 2.77.