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    «Шершни» оформят свой выход в АПЛ

    «Уотфорд» — «Миллуолл». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Чемпионшип, 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Миллуолл»
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    Футболист «Уотфорда»
    В субботу, 24 апреля, в 44-м туре первого английского дивизиона «Уотфорд» на своей арене сразится с лондонским «Миллуоллом». Начало игры — в 17:00 по мск. «Уотфорд» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Апреля 2021 года
    Уотфорд
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    •  Уотфорд 17:00 Миллуолл Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» сходу вернется в английскую Премьер-лигу. Для этого коллективу будет достаточно выиграть одну из трех оставшихся игр.

    «Шершни» за последние два месяца провели девять встреч в чемпионате и потеряли очки всего лишь в двух случаях, проиграв пару туров тому назад в гостях «Лутону» (0:1) и сыграв вничью в начале марта с «Мидлсбро» (1:1) в гостях.

    В остальных семи случаях они неизменно праздновали победу. При этом в шести поединках в данном отрезке «золотисто-красные» сохранили свои ворота на замке. В минувшем туре они обыграли 1:0 в гостях «Норвич».

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    Сейчас у «Уотфорда» 7-матчевая победная домашняя серия, в которой коллектив пропустил всего лишь один гол.

    «Миллуолл»

    «Миллуолл» уже доигрывает сезон, ни на что уже не претендуя. За три тура до конца первенства он идет на 11 месте, но в зону плей-офф уже подняться не сможет.

    В минувшем туре первенства «львы» на своей территории разгромно проиграли «Борнмуту» со счетом 1:4, что стало вторым крупным проигрышем за последние три встречи. Немного ранее они проиграли в родных стенах «Суонси» со счетом 0:3.

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    • До этого у коллектива из Лондона была 3-матчевая серия из викторий, в которой он на своей территории по 1:0 обыграл «Мидлсбро» и «Ротерхэм», а также в гостях переиграл «Сток Сити» — 2:1.

    В шести последних гостевых поединках Чемпионшипа «Миллуолл» соблюдал полный паритет, выиграв две встерчи при двух ничьих и поражениях.

    В первом круге эти коллективы закончили свой матч без забитых голов.

    Прогноз и ставка на «Уотфорд» — «Миллуолл»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уотфорда» предлагают — 1.58.

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    На викторию «Миллуолла» дают — 6.30, ничья оценена — в 4.10.

    «Шершням» остался последний шаг для возвращение в элиту. Прогнозируем, что они его сделают, уверенно обыграв гостей из Лондона.

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