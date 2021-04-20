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    Матч в Лондоне будет слабоват на голы

    «Челси» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч АПЛ 20 апреля 2021 года

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    20 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» встретится с «Брайтоном» в матче 32 тура чемпионата Англии (АПЛ). Поединок начнется в 22:00 мск. «Челси» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Челси»

    «Челси» занимает 5 позицию в турнирной таблице с 54 очками. Он опережает «Ливерпуль» всего на 2 пункта. При этом сами «Аристократы» в одном шаге от зоны Лиги чемпионов.

    На днях они прошли в финал Кубка Англии, обыграв «Манчестер Сити» 1:0. 13 апреля «Челси» проиграл «Порту» 0:1 в ответной встрече 1/4 Лиги чемпионов, но все равно это не помешало хозяевам оказаться в полуфинале благодаря победе 2:0 в первой игре.

    В АПЛ у «Синих» одна победа в трех играх. Они выиграли у «Кристал Пэлас» в прошлом туре 4:1, однако до этого было поражение от «Вест Бромвича» 2:5 и ничья с «Лидсом» 0:0.

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    Томас Тухель не сможет заявить Матео Ковачича и, возможно, Андреаса Кристенсена. Оба травмированы.

    «Брайтон»

    «Брайтон» так и не смог подняться выше середины турнирной таблицы, а сейчас команда и вовсе на грани вылета. У нее 33 очка, что всего на 6 пунктов больше, чем у «Фулхэма», который занимает 18 место.

    «Чайки» в прошлом туре зацепились за ничью в домашней встрече с «Эвертоном» (0:0). До этого они проиграли на выезде «Ман Юнайтед» 1:2. Март команда закрыла победами над «Саутгемптоном» (2:1) и «Ньюкаслом» (3:0).

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    • На выезде «Брайтон» выиграл лишь один матч из четырех. Помимо победы у гостей было две неудачи и ничья.

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    Прогноз и ставка

    «Челси» безусловный фаворит встречи за 1.60. На «Брайтон» дают коэффициент 6.40. Ничья выставлена за 3.90.

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    «Челси» нужно побеждать, поскольку «Ливерпуль» наступает на пятки. Помимо этого 3 очка дадут команде Тухеля возможность навязать борьбу за Лигу чемпионов.

    Думаем, что много голов мы не увидим. На прошлой неделе у «Челси» было два непростых матча, а «Брайтон» будет рад постараться. За 2 тура у него 2 пропущенных мяча. Наша ставка — 1Х и ТМ 2.5 за 2.11.

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