20 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» встретится с «Брайтоном» в матче 32 тура чемпионата Англии (АПЛ). Поединок начнется в 22:00 мск. «Челси» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» занимает 5 позицию в турнирной таблице с 54 очками. Он опережает «Ливерпуль» всего на 2 пункта. При этом сами «Аристократы» в одном шаге от зоны Лиги чемпионов.

На днях они прошли в финал Кубка Англии, обыграв «Манчестер Сити» 1:0. 13 апреля «Челси» проиграл «Порту» 0:1 в ответной встрече 1/4 Лиги чемпионов, но все равно это не помешало хозяевам оказаться в полуфинале благодаря победе 2:0 в первой игре.

В АПЛ у «Синих» одна победа в трех играх. Они выиграли у «Кристал Пэлас» в прошлом туре 4:1, однако до этого было поражение от «Вест Бромвича» 2:5 и ничья с «Лидсом» 0:0.

Все прогнозы на АПЛ

Томас Тухель не сможет заявить Матео Ковачича и, возможно, Андреаса Кристенсена. Оба травмированы.

«Брайтон»

«Брайтон» так и не смог подняться выше середины турнирной таблицы, а сейчас команда и вовсе на грани вылета. У нее 33 очка, что всего на 6 пунктов больше, чем у «Фулхэма», который занимает 18 место.

«Чайки» в прошлом туре зацепились за ничью в домашней встрече с «Эвертоном» (0:0). До этого они проиграли на выезде «Ман Юнайтед» 1:2. Март команда закрыла победами над «Саутгемптоном» (2:1) и «Ньюкаслом» (3:0).

На выезде «Брайтон» выиграл лишь один матч из четырех. Помимо победы у гостей было две неудачи и ничья.

Соли Марч и Тарик Лэмпти точно не сыграют. Под вопросом Аарон Конноли.

Прогноз и ставка

«Челси» безусловный фаворит встречи за 1.60. На «Брайтон» дают коэффициент 6.40. Ничья выставлена за 3.90.

«Челси» нужно побеждать, поскольку «Ливерпуль» наступает на пятки. Помимо этого 3 очка дадут команде Тухеля возможность навязать борьбу за Лигу чемпионов.

Думаем, что много голов мы не увидим. На прошлой неделе у «Челси» было два непростых матча, а «Брайтон» будет рад постараться. За 2 тура у него 2 пропущенных мяча. Наша ставка — 1Х и ТМ 2.5 за 2.11.