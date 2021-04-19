«Альмерия»
«Альмерия» с 60 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, на восемь баллов.
Андалузцы в отрезке последних шести встреч первенства добились всего лишь одной виктории, обыграв еще в конце марта на выезде «Малагу» со счетом 3:0. Также в этот период они дважды сыграли вничью и потерпели три фиаско.
Два из этих поражений пришлись на минувшие два тура чемпионата, где «красно-белые» сперва на своем поле уступили «Райо Вальекано» (0:1), а в минувшем туре проиграли на выезде «Сарагосе» — 1:2.
17 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Альмерии» девять выигрышей, пять мировых исхода и три поражения, разница мячей в них составляет 28:13.
«Эспаньол»
«Эспаньол» единолично возглавляет турнирную таблицу Сегунды. У коллектива 70 баллов на счету и отрыв в два очка от ближайшего преследователя.
Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении 11 игр чемпионата, где четыре раза сыграла вничью и семь встреч выиграла. Пять из викторий пришлись на последние туры.
В этот удачный период «попугаи» пропустили только два гола, а забили аж 16. Три из пяти побед были крупными. В минувшем игровом дне они на своей территории обыграли «Леганес» со счетом 2:1.
Каталонцы на выезде в текущем розыгрыше Сегунды разжились 29 очками, победив в восьми случаях, а также пять раз сыграв вничью и потерпев четыре фиаско, разница мячей — 25:13.
В первом круге «Эспаньолн» в родных стенах переиграл «Альмерию» со счетом 2:1.
Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Эспаньол»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.45, победа «Альмерии» — 3.13, ничья — 3.10.
В очном поединке самых результативных команд лиги ожидаем обмена забитыми мячами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.