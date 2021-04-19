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    Игра лидеров будет с обоюдно забитыми мячами

    «Альмерия» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 19 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Эспаньол»
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    Серхи Дардер
    В 35-м туре второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене сразится с «Эспаньолом». Игра пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Апреля 2021 года
    Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •  Альмерия 22:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Альмерия»

    «Альмерия» с 60 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, на восемь баллов.

    Андалузцы в отрезке последних шести встреч первенства добились всего лишь одной виктории, обыграв еще в конце марта на выезде «Малагу» со счетом 3:0. Также в этот период они дважды сыграли вничью и потерпели три фиаско.

    Два из этих поражений пришлись на минувшие два тура чемпионата, где «красно-белые» сперва на своем поле уступили «Райо Вальекано» (0:1), а в минувшем туре проиграли на выезде «Сарагосе» — 1:2.

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    17 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Альмерии» девять выигрышей, пять мировых исхода и три поражения, разница мячей в них составляет 28:13.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» единолично возглавляет турнирную таблицу Сегунды. У коллектива 70 баллов на счету и отрыв в два очка от ближайшего преследователя.

    Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении 11 игр чемпионата, где четыре раза сыграла вничью и семь встреч выиграла. Пять из викторий пришлись на последние туры.

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    • В этот удачный период «попугаи» пропустили только два гола, а забили аж 16. Три из пяти побед были крупными. В минувшем игровом дне они на своей территории обыграли «Леганес» со счетом 2:1.

    Каталонцы на выезде в текущем розыгрыше Сегунды разжились 29 очками, победив в восьми случаях, а также пять раз сыграв вничью и потерпев четыре фиаско, разница мячей — 25:13.

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    В первом круге «Эспаньолн» в родных стенах переиграл «Альмерию» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Эспаньол»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.45, победа «Альмерии» — 3.13, ничья — 3.10.

    В очном поединке самых результативных команд лиги ожидаем обмена забитыми мячами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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