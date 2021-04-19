В 35-м туре второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене сразится с «Эспаньолом». Игра пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» с 60 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, на восемь баллов.

Андалузцы в отрезке последних шести встреч первенства добились всего лишь одной виктории, обыграв еще в конце марта на выезде «Малагу» со счетом 3:0. Также в этот период они дважды сыграли вничью и потерпели три фиаско.

Два из этих поражений пришлись на минувшие два тура чемпионата, где «красно-белые» сперва на своем поле уступили «Райо Вальекано» (0:1), а в минувшем туре проиграли на выезде «Сарагосе» — 1:2.

Все прогнозы на футбол

17 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Альмерии» девять выигрышей, пять мировых исхода и три поражения, разница мячей в них составляет 28:13.

«Эспаньол»

«Эспаньол» единолично возглавляет турнирную таблицу Сегунды. У коллектива 70 баллов на счету и отрыв в два очка от ближайшего преследователя.

Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении 11 игр чемпионата, где четыре раза сыграла вничью и семь встреч выиграла. Пять из викторий пришлись на последние туры.

В этот удачный период «попугаи» пропустили только два гола, а забили аж 16. Три из пяти побед были крупными. В минувшем игровом дне они на своей территории обыграли «Леганес» со счетом 2:1.

Каталонцы на выезде в текущем розыгрыше Сегунды разжились 29 очками, победив в восьми случаях, а также пять раз сыграв вничью и потерпев четыре фиаско, разница мячей — 25:13.

В первом круге «Эспаньолн» в родных стенах переиграл «Альмерию» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Эспаньол»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.45, победа «Альмерии» — 3.13, ничья — 3.10.

В очном поединке самых результативных команд лиги ожидаем обмена забитыми мячами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.