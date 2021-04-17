БАТЭ сыграет на своем поле со «Энергетиком-БГУ» в рамках 5-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 18:00 мск. БАТЭ — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Гранд белорусского футбола надеется на переломный для себя сезон. Пора бы БАТЭ возвращаться на вершину!

На текущий момент БАТЭ занимает 3 место в турнирной таблице. В четырех стартовых турах команда сумела набрать лишь 8 очков.

Вот и минувший тур для БАТЭ получился провальным. Ничья на выезде с «Минском» (2:2), ко всему прочему, была добыта с трудом.

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Поединки против «Энергетик-БГУ» для борисовцев складываются не столь успешно. Из пяти последних поединков в активе у команды две виктории при двух поражениях.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетик-БГУ» в минувшем сезоне дважды одолел БАТЭ (3:1 и 1:0). Кто бы мог представить такое еще пару лет назад?!

Сезон нынешний команда начала не столь уверенно. «Энергетик-БГУ» по итогам 4 туров набрал лишь 4 очка и осел на 11 позиции.

В 4 матчах «энергетики» забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 3. Не самые худшие показатели, но ведь потенциал команды видится более высоким.

Правда, предыдущий тур команда банально провалила. Дома «энергетики» минимально уступили новичку элиты «Спутнику».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.39, на ничью за 4.50, а на «Энергетик-БГУ» — за 9.00

После потери очков в минувшем туре, БАТЭ наверняка возьмет три очка.

Гости стартовали в чемпионате не столь удачно, но способны дать бой любому сопернику.

БАТЭ метит в чемпионы, а значит должен обыгрывать соперников уровня «энергетиков». Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ во 2 тайме с коэффициентом 1.74