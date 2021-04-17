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    БАТЭ дожмет «энергетиков» после перерыва?

    БАТЭ — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 1.74) на футбол, чемпионат Белоруссии, 17 апреля 2021 года

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    БАТЭ сыграет на своем поле со «Энергетиком-БГУ» в рамках 5-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 18:00 мск. БАТЭ — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    БАТЭ

    Гранд белорусского футбола надеется на переломный для себя сезон. Пора бы БАТЭ возвращаться на вершину!

    На текущий момент БАТЭ занимает 3 место в турнирной таблице. В четырех стартовых турах команда сумела набрать лишь 8 очков.

    Вот и минувший тур для БАТЭ получился провальным. Ничья на выезде с «Минском» (2:2), ко всему прочему, была добыта с трудом.

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    Поединки против «Энергетик-БГУ» для борисовцев складываются не столь успешно. Из пяти последних поединков в активе у команды две виктории при двух поражениях.

    «Энергетик-БГУ»

    «Энергетик-БГУ» в минувшем сезоне дважды одолел БАТЭ (3:1 и 1:0). Кто бы мог представить такое еще пару лет назад?!

    Сезон нынешний команда начала не столь уверенно. «Энергетик-БГУ» по итогам 4 туров набрал лишь 4 очка и осел на 11 позиции.

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    • В 4 матчах «энергетики» забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 3. Не самые худшие показатели, но ведь потенциал команды видится более высоким.

    Правда, предыдущий тур команда банально провалила. Дома «энергетики» минимально уступили новичку элиты «Спутнику».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.39, на ничью за 4.50, а на «Энергетик-БГУ» — за 9.00

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    После потери очков в минувшем туре, БАТЭ наверняка возьмет три очка.

    Гости стартовали в чемпионате не столь удачно, но способны дать бой любому сопернику.

    БАТЭ метит в чемпионы, а значит должен обыгрывать соперников уровня «энергетиков». Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ во 2 тайме с коэффициентом 1.74

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