«Вест Хэм»
«Вест Хэм» проводит непривычно яркий для себя сезон. Нынешнее 4 место выглядит приятной неожиданностью, но лондонцы его заслуживают.
Причем «Вест Хэм» играет без особого лоска, зато с результатом все нормально. «Молотобойцы» набрали уже 52 очка, но текущую позицию еще нужно сохранить.
Тем более, «Вест Хэм» атакует не столь ярко. Все-таки 48 голов в 30 поединках — результат не бог весть какой, да и в обороне команда небезгрешна.
С «Лестером» у «Вест Хэм» довольно сложные взаимоотношения. В пяти последних матчах «Вест Хэм» выиграл лишь однажды, при том, что проиграл в двух встречах.
«Лестер»
«Лестер» в нынешнем сезоне выступает на неплохом уровне. Нынешнее 3 место — показательное. Вот только подъем в дуэт лидеров маловероятен.
«Лисы» свои очки, в принципе, берут, но и без осечек не обходится. Да и результативность лидера атак Джейми Варди выглядит скромно — 12 точных выстрелов в 26 сыгранных им матчах.
«Лестер» в минувшем туре проиграл. Дома «лисы» дали бой лидеру АПЛ «Манчестер Сити», но в итоге уступили (0:2).
Очевидно, максимум «лис» в нынешнем чемпионате — третье место. Вот только для этого нужно непременно брать очки в оставшихся встречах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.40, на ничью за 3.34, а на «Вест Хэм» — за 2.94
Учитывая турнирную ситуацию, хозяева постараются удержаться на высокой для себя позиции.
«Лестер» довольно успешен в атаке, и в этом матче постарается забить как можно быстрее.
Обе команды борются за лигочемпионские места, так что явно будут активными в атакующей линии. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.97