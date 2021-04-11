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    «Молотобойцы» с «лисами» устроят голепад?

    «Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, АПЛ, 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Лестер»
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    Джесси Лингард
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:05 мск. «Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Апреля 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 16:05 Лестер Лестер
  • Лестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.47
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» проводит непривычно яркий для себя сезон. Нынешнее 4 место выглядит приятной неожиданностью, но лондонцы его заслуживают.

    Причем «Вест Хэм» играет без особого лоска, зато с результатом все нормально. «Молотобойцы» набрали уже 52 очка, но текущую позицию еще нужно сохранить.

    Тем более, «Вест Хэм» атакует не столь ярко. Все-таки 48 голов в 30 поединках — результат не бог весть какой, да и в обороне команда небезгрешна.

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    С «Лестером» у «Вест Хэм» довольно сложные взаимоотношения. В пяти последних матчах «Вест Хэм» выиграл лишь однажды, при том, что проиграл в двух встречах.

    «Лестер»

    «Лестер» в нынешнем сезоне выступает на неплохом уровне. Нынешнее 3 место — показательное. Вот только подъем в дуэт лидеров маловероятен.

    «Лисы» свои очки, в принципе, берут, но и без осечек не обходится. Да и результативность лидера атак Джейми Варди выглядит скромно — 12 точных выстрелов в 26 сыгранных им матчах.

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  • 07/04/2021

    • «Лестер» в минувшем туре проиграл. Дома «лисы» дали бой лидеру АПЛ «Манчестер Сити», но в итоге уступили (0:2).

    Очевидно, максимум «лис» в нынешнем чемпионате — третье место. Вот только для этого нужно непременно брать очки в оставшихся встречах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.40, на ничью за 3.34, а на «Вест Хэм» — за 2.94

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    Учитывая турнирную ситуацию, хозяева постараются удержаться на высокой для себя позиции.

    «Лестер» довольно успешен в атаке, и в этом матче постарается забить как можно быстрее.

    Обе команды борются за лигочемпионские места, так что явно будут активными в атакующей линии. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.97

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