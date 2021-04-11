«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:05 мск. «Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» проводит непривычно яркий для себя сезон. Нынешнее 4 место выглядит приятной неожиданностью, но лондонцы его заслуживают.

Причем «Вест Хэм» играет без особого лоска, зато с результатом все нормально. «Молотобойцы» набрали уже 52 очка, но текущую позицию еще нужно сохранить.

Тем более, «Вест Хэм» атакует не столь ярко. Все-таки 48 голов в 30 поединках — результат не бог весть какой, да и в обороне команда небезгрешна.

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С «Лестером» у «Вест Хэм» довольно сложные взаимоотношения. В пяти последних матчах «Вест Хэм» выиграл лишь однажды, при том, что проиграл в двух встречах.

«Лестер»

«Лестер» в нынешнем сезоне выступает на неплохом уровне. Нынешнее 3 место — показательное. Вот только подъем в дуэт лидеров маловероятен.

«Лисы» свои очки, в принципе, берут, но и без осечек не обходится. Да и результативность лидера атак Джейми Варди выглядит скромно — 12 точных выстрелов в 26 сыгранных им матчах.

«Лестер» в минувшем туре проиграл. Дома «лисы» дали бой лидеру АПЛ «Манчестер Сити», но в итоге уступили (0:2).

Очевидно, максимум «лис» в нынешнем чемпионате — третье место. Вот только для этого нужно непременно брать очки в оставшихся встречах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.40, на ничью за 3.34, а на «Вест Хэм» — за 2.94

Учитывая турнирную ситуацию, хозяева постараются удержаться на высокой для себя позиции.

«Лестер» довольно успешен в атаке, и в этом матче постарается забить как можно быстрее.

Обе команды борются за лигочемпионские места, так что явно будут активными в атакующей линии. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.97