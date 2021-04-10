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    Догонят ли ростовчане «Рубин» в турнирной таблице?

    «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставка (к. 1.91) на чемпионат России по футболу, 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Рубин»
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    «Ростов»
    В субботу, 10 апреля, в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Рубин». Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена», начало — в 19:00 по мск. «Ростов» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Апреля 2021 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Ростов»

    Ростовчане сразу после зимней паузы вылетели из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала «Ахмату» (0:1), а в рамках РПЛ спаслись от выездного поражения в матче с «Зенитом» (2:2).

    Затем подопечные Валерия Карпина дома разошлись миром с «Сочи» (0:0). Неудачную серию продлило выездное поражение от «Химок» (0:1).

    Лишь перед международной паузой «Ростов» одержал победу над «Ротором» (4:0), но в последнем матче донской клуб дома проиграл «Спартаку» (2:3).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 24 туров РПЛ «Ростов» с 37 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 32-26, Хасимото забил 5 голов, но не сыграет из-за травмы, как и Мамаев. 4 гола на счету Полоза, по 3 у Байрамяна и Соу.

    «Рубин»

    Казанцы отлично стартовали после зимнего перерыва, сначала обыграв в Москве «Спартак» (2:0), а потом дома справившись с «Зенитом» (2:1).

    Серию побед продолжил выездной разгром «Уфы» (3:0), а вот домашний матч с «Химками» завершился поражением со счетом 1:3.

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  • 04/04/2021

    • В последнем матче подопечные Леонида Слуцкого не без труда одолели на своем поле «Сочи» — единственный гол забил Хвича Кварацхелия.

    После 24 туров «Рубин» на 7-м месте с 40 очками. Разница мячей 33-29, Джордже Деспотович забил 11 голов, еще 6 у Макарова. Травмированы Меркулов и Грицаенко.

    Прогноз и ставки

    На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Рубина» — 2.75.

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    В первом круге «Ростов» победил в Казани со счетом 2:0. В прошлом сезоне «Рубин» сыграл в гостях 1:2, а дома разошелся миром с ростовчанами — 0:0.

    «Ростов после зимнего перерыва не одержал ни одной домашней победы, "Рубин" же набрал неплохой ход. Прогнозируем, что казанский клуб не проиграет.

    Вряд ли стоит ждать голевого изобилия. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.58 и "Обе забьют — нет" за 1.77.

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