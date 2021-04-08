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    «Фенер» не отпустит в отрыв «Бешикташ»?

    «Йени Малатьяспор» — «Фенербахче». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, чемпионат Турции, 8 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йени Малатьяспор» — «Фенербахче»
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    «Фенербахче»
    В пятницу, 8 апреля, в 33-м туре турецкой Суперлиги «Йени Малатьяспор» на своем поле примет «Фенербахче». Встреча начнется в 19:00 по мск. «Йени Малатьяспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йени Малатьяспор»

    «Йени Малатьяспор» имеет на своем счету 32 балла, с которым идет на 17 месте в турнирной таблице Суперлиги, опережая опасную 18 строку только по дополнительным показателям.

    «Абрикосовые» не могут победить в рамках турецкого первенства с 20 января или на протяжении последних 11 туров. В этот период они шесть раз были повержены и пять раза играли вничью.

    В своем последнем проведенном поединке «желто-черные» уступили в гостях «Башакшехиру» со счетом 1:3, а туром ранее на своей территории расписали мировую с «Газиантепом», сыграв 2:2.

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    В родных стенах «Малатья» в этом чемпионате Турции набрала 20 очков из 32. Команда пять раз побеждала, а также по пять раз играла вничью и уступала, разница мячей составляет 20:18.

    «Фенербахче»

    С 62 набранными очками «Фенербахче» находится на второй строке в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая на два пункта от лидера, но сыграв на матч больше.

    В отрезке последних шести поединков первенства «канарейки» проиграли лишь раз, на своем поле уступив «Генчлербирлиги» (1:2) в середине марта. Также в этот период они дважды сыграли вничью и три раза выиграли.

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    • В минувшем туре Суперлиги коллектив из Стамбула нанес домашнее поражение «Денизлиспору» со счетом 1:0, а перед этим расписал мировую в дерби с «Бешикташим» (1:1), который идет первым.

    У «Фенера» первая гостевая статистика в лиге. Он добился 11 викторий, трижды делил очки со своими оппонентами и только раз был повержен, разница мячей составляет 31:12.

    В первом круге «Малатья» разгромила «Фенер» на его арене со счетом 3:0, в прошлом сезоне «канарейки» в играх со своим предстоящим соперником набрали четыре очка, выиграв 3:2 дома и сыграв 0:0 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Йени Малатьяспор» — «Фенербахче»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Йени Малатьяспор» дают — 5.15, ничья оценена — в 4.04.

    Хотя «Малатья» на своем поле довольно-таки и неуступчива, но сейчас рекомендуем ставить на викторию гостей, жаждущих взять реванш за позор первого круга.

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