В пятницу, 8 апреля, в 33-м туре турецкой Суперлиги «Йени Малатьяспор» на своем поле примет «Фенербахче». Встреча начнется в 19:00 по мск. «Йени Малатьяспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йени Малатьяспор»

«Йени Малатьяспор» имеет на своем счету 32 балла, с которым идет на 17 месте в турнирной таблице Суперлиги, опережая опасную 18 строку только по дополнительным показателям.

«Абрикосовые» не могут победить в рамках турецкого первенства с 20 января или на протяжении последних 11 туров. В этот период они шесть раз были повержены и пять раза играли вничью.

В своем последнем проведенном поединке «желто-черные» уступили в гостях «Башакшехиру» со счетом 1:3, а туром ранее на своей территории расписали мировую с «Газиантепом», сыграв 2:2.

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В родных стенах «Малатья» в этом чемпионате Турции набрала 20 очков из 32. Команда пять раз побеждала, а также по пять раз играла вничью и уступала, разница мячей составляет 20:18.

«Фенербахче»

С 62 набранными очками «Фенербахче» находится на второй строке в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая на два пункта от лидера, но сыграв на матч больше.

В отрезке последних шести поединков первенства «канарейки» проиграли лишь раз, на своем поле уступив «Генчлербирлиги» (1:2) в середине марта. Также в этот период они дважды сыграли вничью и три раза выиграли.

В минувшем туре Суперлиги коллектив из Стамбула нанес домашнее поражение «Денизлиспору» со счетом 1:0, а перед этим расписал мировую в дерби с «Бешикташим» (1:1), который идет первым.

У «Фенера» первая гостевая статистика в лиге. Он добился 11 викторий, трижды делил очки со своими оппонентами и только раз был повержен, разница мячей составляет 31:12.

В первом круге «Малатья» разгромила «Фенер» на его арене со счетом 3:0, в прошлом сезоне «канарейки» в играх со своим предстоящим соперником набрали четыре очка, выиграв 3:2 дома и сыграв 0:0 в гостях.

Прогноз и ставка на «Йени Малатьяспор» — «Фенербахче»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.75.

На викторию «Йени Малатьяспор» дают — 5.15, ничья оценена — в 4.04.

Хотя «Малатья» на своем поле довольно-таки и неуступчива, но сейчас рекомендуем ставить на викторию гостей, жаждущих взять реванш за позор первого круга.