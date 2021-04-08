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    Отомстит ли ЦСКА тулякам за поражение в чемпионате?

    «Арсенал Тула» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Кубка России по футболу 8 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал Тула» — ЦСКА
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    ЦСКА
    В четверг, 8 апреля тульский «Арсенал» примет ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России. Игра состоится на стадионе «Арсенал» в 19:30 мск. «Арсенал Тула» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 08 Апреля 2021 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
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    «Арсенал» Тула

    «Арсенал» свой путь в кубковом розыгрыше начал с группового этапа Кубка России, где им противостояли «Текстильщик» (1:1, 4:3 по пенальти) и белгородский «Салют» (0:0, 4:3 по пенальти).

    В 1/8 финала Кубка тульский клуб довольно неожиданно выбил из борьбы «Зенит», на выезде победив питерцев в первом матче после зимнего перерыва со счетом 2:1.

    В последних матчах РПЛ подопечные Дмитрия Парфенова проиграли на выезде со счетом 0:2 сначала грозненскому «Ахмату», а потом екатеринбургскому «Уралу».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 24 туров чемпионата России «Арсенал» с 17 очками идет на 14-м месте, разница мячей 19-42, Эванс Кангва забил 3 гола.

    ЦСКА

    ЦСКА стартовал в Кубке России с 1/8 финала, после зимнего перерыва на своем поле обыграв «СКА-Хабаровск» (2:0), а затем в рамках РПЛ уступив в гостях «Локо» (0:2).

    Домашний матч с «Ахматом» завершился победой 2:0, а вот выезд в Тулу завершился поражением от «Арсенала» (1:2).

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    • Затем ЦСКА дома уступил «Зениту» (2:3), после чего Виктор Гончаренко был уволен. Пост тренера армейцев занял Ивица Олич, выигравший свой дебютный матч с «Тамбовом» на выезде — 2:1.

    После 24 туров РПЛ ЦСКА с 43 очками на 4-м месте. Разница мячей 42-25, 11 голов забил Влашич, еще 5 — Чалов. Под вопросом участие в матче Кучаева.

    Прогноз и ставки

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.40, на ничью в основное время — 3.70, а на победу ЦСКА — 1.70.

    На проход «Арсенала» в полуфинал дают коэффициент 2.95, на успех ЦСКА — 1.40.

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    В первом круге чемпионата ЦСКА дома победил туляков со счетом 5:1. В прошлом сезоне «Арсенал» дома проиграл 1:2, а в гостях победил 1:0.

    ЦСКА в последних 5 матчах в Туле дважды победил и трижды проиграл. Прогнозируем, что армейцы не проиграют в основное время.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.75 и «Обе забьют — нет» за 1.74.

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