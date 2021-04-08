В четверг, 8 апреля тульский «Арсенал» примет ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России. Игра состоится на стадионе «Арсенал» в 19:30 мск. «Арсенал Тула» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

«Арсенал» свой путь в кубковом розыгрыше начал с группового этапа Кубка России, где им противостояли «Текстильщик» (1:1, 4:3 по пенальти) и белгородский «Салют» (0:0, 4:3 по пенальти).

В 1/8 финала Кубка тульский клуб довольно неожиданно выбил из борьбы «Зенит», на выезде победив питерцев в первом матче после зимнего перерыва со счетом 2:1.

В последних матчах РПЛ подопечные Дмитрия Парфенова проиграли на выезде со счетом 0:2 сначала грозненскому «Ахмату», а потом екатеринбургскому «Уралу».

Календарь и таблица РПЛ

После 24 туров чемпионата России «Арсенал» с 17 очками идет на 14-м месте, разница мячей 19-42, Эванс Кангва забил 3 гола.

ЦСКА

ЦСКА стартовал в Кубке России с 1/8 финала, после зимнего перерыва на своем поле обыграв «СКА-Хабаровск» (2:0), а затем в рамках РПЛ уступив в гостях «Локо» (0:2).

Домашний матч с «Ахматом» завершился победой 2:0, а вот выезд в Тулу завершился поражением от «Арсенала» (1:2).

Затем ЦСКА дома уступил «Зениту» (2:3), после чего Виктор Гончаренко был уволен. Пост тренера армейцев занял Ивица Олич, выигравший свой дебютный матч с «Тамбовом» на выезде — 2:1.

После 24 туров РПЛ ЦСКА с 43 очками на 4-м месте. Разница мячей 42-25, 11 голов забил Влашич, еще 5 — Чалов. Под вопросом участие в матче Кучаева.

Прогноз и ставки

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.40, на ничью в основное время — 3.70, а на победу ЦСКА — 1.70.

На проход «Арсенала» в полуфинал дают коэффициент 2.95, на успех ЦСКА — 1.40.

В первом круге чемпионата ЦСКА дома победил туляков со счетом 5:1. В прошлом сезоне «Арсенал» дома проиграл 1:2, а в гостях победил 1:0.

ЦСКА в последних 5 матчах в Туле дважды победил и трижды проиграл. Прогнозируем, что армейцы не проиграют в основное время.

Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.75 и «Обе забьют — нет» за 1.74.