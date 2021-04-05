В понедельник, 5 апреля, в рамках 40-го тура английской первой лиги «Мидлсбро» на своем стадионе «Риверсайд» сыграет с «Уотфордом». Стартовый свисток будет дан в 14:30 по мск. «Мидлсбро» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

С 56 набранными очками «Мидлсбро» находится на девятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, проигрывая семь баллов зоне плей-офф повышения.

«Речники» неудачно провели свои две последние игры первенства, проиграв обе. В минувшем туре они потерпели выездное фиаско от «Борнмута» (1:3), а игровым днем ранее уступили в Лондоне «Миллуоллу» (0:1).

Перед этим «смогги» вышли победителями в трех поединках из четырех, пропустив в этих встречах всего лишь один гол. Еще в этом отрезке они уступили «Суонси» со счетом 1:2.

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33 из 56 очков «Мидлсбро» набрал на своем поле. «Красно-белые» добились десяти викторий, три раза сыграли вничью и потерпели шесть фиаско, разница мячей — 25:18.

«Уотфорд»

За семь туров до конца чемпионата «Уотфорд» с 78 очками идет на втором месте в турнирной таблице. Он сильно отстал от лидера, а третью позицию опережает на девять баллов, но сыграл на матч больше.

Сейчас у «шершней» 6-матчевая победная серия в первенстве, где они пропустили за все это время два мяча при 13 забитых. А всего викторий в отрезке минувших 11 игр у них десять, также еще один раз они проиграли.

В своей последней сыгранной встрече «желто-черные» переиграли на своем поле «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 1:0, а туром ранее разгромили в родных стенах «Бирмингем» (3:0).

Гостевые встречи текущего розыгрыша Чемпионшипа принесли «Уотфорду» всего 28 очков из 78 общих. Он выиграл семь раз при семи ничьих и пяти фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:14.

В первом круге «Уотфорд» дома обыграл «Мидлсбро» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Мидлсбро» — «Уотфорд»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Уотфорда» предлагают — 2.37.

На викторию «Мидлсбро» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.24.

Так как «шершни» уже давно не играли вничью, то в этой игре рискнем поставить на мировой исход. Наш прогноз — ничья.