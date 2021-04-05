«Мидлсбро»
С 56 набранными очками «Мидлсбро» находится на девятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, проигрывая семь баллов зоне плей-офф повышения.
«Речники» неудачно провели свои две последние игры первенства, проиграв обе. В минувшем туре они потерпели выездное фиаско от «Борнмута» (1:3), а игровым днем ранее уступили в Лондоне «Миллуоллу» (0:1).
Перед этим «смогги» вышли победителями в трех поединках из четырех, пропустив в этих встречах всего лишь один гол. Еще в этом отрезке они уступили «Суонси» со счетом 1:2.
33 из 56 очков «Мидлсбро» набрал на своем поле. «Красно-белые» добились десяти викторий, три раза сыграли вничью и потерпели шесть фиаско, разница мячей — 25:18.
«Уотфорд»
За семь туров до конца чемпионата «Уотфорд» с 78 очками идет на втором месте в турнирной таблице. Он сильно отстал от лидера, а третью позицию опережает на девять баллов, но сыграл на матч больше.
Сейчас у «шершней» 6-матчевая победная серия в первенстве, где они пропустили за все это время два мяча при 13 забитых. А всего викторий в отрезке минувших 11 игр у них десять, также еще один раз они проиграли.
В своей последней сыгранной встрече «желто-черные» переиграли на своем поле «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 1:0, а туром ранее разгромили в родных стенах «Бирмингем» (3:0).
Гостевые встречи текущего розыгрыша Чемпионшипа принесли «Уотфорду» всего 28 очков из 78 общих. Он выиграл семь раз при семи ничьих и пяти фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:14.
В первом круге «Уотфорд» дома обыграл «Мидлсбро» со счетом 1:0.
Прогноз и ставка на «Мидлсбро» — «Уотфорд»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Уотфорда» предлагают — 2.37.
На викторию «Мидлсбро» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.24.
Так как «шершни» уже давно не играли вничью, то в этой игре рискнем поставить на мировой исход. Наш прогноз — ничья.