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    Минское «Динамо» выиграет у «Слуцка» с крупным счетом?

    «Динамо» Минск — «Слуцк». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат Беларуси 4 апреля 2021 года

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    Леонид Кучук
    Минское «Динамо» сыграет на своем поле против «Слуцка» в рамках третьего тура чемпионата Беларуси. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 14:00 мск. «Динамо» Минск — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 04 Апреля 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 14:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    «Динамо»

    В прошлом сезоне «Динамо» финишировало шестым с отставанием от победителя чемпионата солигорского «Шахтера» всего лишь на семь очков.

    В первом матче нового сезона команда хорошо известного в России Леонида Кучука разгромила «Торпедо-БелАЗ» — 3:0.

    Во втором туре минское «Динамо» сыграло вничью с «Витебском». 0:0 — не самый худший результат для гостевого матча.

    С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия «Динамо» в чемпионате составляет уже девять матчей — семь побед и две ничьих.

    «Слуцк»

    Тем временем «Слуцк» чудом спасся от вылета по итогам предыдущего чемпионата Беларуси, заняв 14-е место.

    Новую кампанию скромный клуб начал с разгромного поражения от БАТЭ — 0:3. Впрочем, на другой результат никто и не рассчитывал.

    А в предыдущем матче «Слуцк» сыграл вничью с «Неманом» — 1:1.

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    Судя по всему, в этом сезоне «Слуцк» тоже ждет борьба за выживание.

    Прогноз и ставка

    На «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Слуцка» — за 8.10.

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    В прошлом сезоне «Динамо» умудрилось проиграть «Слуцку» на своем поле, но это случилось еще до того, как минскую команду возглавил Кучук. Сейчас гостям вряд ли стоит рассчитывать на подобные подарки.

    Ставка — победа «Динамо» с форой (-1,5) за 2.17.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Динамо» больше 2,0 за 2.07.

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