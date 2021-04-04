Минское «Динамо» сыграет на своем поле против «Слуцка» в рамках третьего тура чемпионата Беларуси. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 14:00 мск. «Динамо» Минск — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

В прошлом сезоне «Динамо» финишировало шестым с отставанием от победителя чемпионата солигорского «Шахтера» всего лишь на семь очков.

В первом матче нового сезона команда хорошо известного в России Леонида Кучука разгромила «Торпедо-БелАЗ» — 3:0.

Во втором туре минское «Динамо» сыграло вничью с «Витебском». 0:0 — не самый худший результат для гостевого матча.

С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия «Динамо» в чемпионате составляет уже девять матчей — семь побед и две ничьих.

«Слуцк»

Тем временем «Слуцк» чудом спасся от вылета по итогам предыдущего чемпионата Беларуси, заняв 14-е место.

Новую кампанию скромный клуб начал с разгромного поражения от БАТЭ — 0:3. Впрочем, на другой результат никто и не рассчитывал.

А в предыдущем матче «Слуцк» сыграл вничью с «Неманом» — 1:1.

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Судя по всему, в этом сезоне «Слуцк» тоже ждет борьба за выживание.

Прогноз и ставка

На «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Слуцка» — за 8.10.

В прошлом сезоне «Динамо» умудрилось проиграть «Слуцку» на своем поле, но это случилось еще до того, как минскую команду возглавил Кучук. Сейчас гостям вряд ли стоит рассчитывать на подобные подарки.

Ставка — победа «Динамо» с форой (-1,5) за 2.17.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Динамо» больше 2,0 за 2.07.