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    Скажется ли отсутствие Левандовски на результативности «Баварии»?

    «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз (к. 2.00) и ставки на тоталы в матче чемпионата Германии по футболу 3 апреля 2021 года

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    Роберт Левандовски
    В субботу, 3 апреля, «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Баварию» в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на арене «Ред Булл», начнется в 19:30 по московскому времени. «РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Апреля 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.80
  • X
  • 3.90
  • 2
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    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 57 очков.

    «Быки» одержали 17 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели три поражения в 26 турах.

    В марте команда Юлиана Нагельсмана обыграла «Фрайбург» (3:0) и «Арминию» (1:0), а также разошлась миром с «Айнтрахтом» (1:1).

    Также «РБ Лейпциг» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала по сумме двух встреч «Ливерпулю» (0:2 и 0:2).

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    После травм у «быков» восстанавливаются Анхелиньо, Конрад Лаймер, Доминик Собослаи, Дайо Упамекано и Марсель Хальстенберг. Дисквалификацию отбывает Кевин Кампль.

    «Бавария»

    «Бавария» возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги с 61 набранным баллом.

    На счету мюнхенской команды 19 побед, четыре ничьи и три поражения в 26 сыгранных турах.

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    • В прошлом месяце подопечные Ханса-Дитера Флика успели обыграть дортмундскую «Боруссию» (4:2), «Вердер» (3:1) и «Штутгарт» (4:0).

    В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы без особых проблем расправились с «Лацио» (4:1 и 2:1).

    У «Баварии» травмы залечивают Роберт Левандовски, Диего Коста, Корентен Толиссо, Малик Тиллман, Рон-Торбьен Хофманн и Ньянзу Куасси. Из-за дисквалификаций на поле не выйдут Жером Боатенг и Альфонсо Дейвис.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал голов больше 2,5 — 1.52, тотал голов меньше 2,5 — 2.55.

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    Поскольку и «РБ Лейпциг», и «Бавария» потеряли многих ведущих игроков перед этой встречей, мы сомневаемся, что нас ждет голевая феерия.

    Не стоит забывать, что судьба чемпионского титула во многом будет зависеть от результата этой игры, поэтому, как нам кажется, команды изберут осторожную тактику.

    Да, «быкам» победа нужнее, но они вряд ли будут всеми силами идти вперед, понимая, что более мастеровитые футболисты «Баварии» могут их наказать. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 3» за 2.00.

    Также можно взять «тотал первого тайма меньше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.61.

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