В среду, 31 марта, в 32-м туре испанской Сегунды «Жирона» на выезде сыграет с «Сабаделем». Поединок начнется в 20:00 по мск. «Сабадель» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабадель»

«Сабадель» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Сейчас коллектив с 31 пунктом идет на 18 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

«Арлекины» в своей последней проведенной игре первенства смогли переиграть на выезде «Луго» со счетом 1:0, тем самым они прервали свою серию без викторий, состоящую из шести игр.

В этот период «шерстяные» поровну поделили мировые исходы и фиаско, забив в этих встречах только три гола и никогда более мяча за игру, правда, и пропускали не более двух пробоин за поединок.

Все прогнозы на футбол

У «Сабаделя» сейчас последняя домашняя статистика в лиге. Он победил только два раза, семь встреч завершил вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей в них составляет 12:16.

«Жирона»

«Жирона» с 45 набранными пунктами разместилась на восьмой позиции в турнирной таблице второго дивизиона Испании, уступая четыре пункта зоне плей-офф.

«Жирондинцы» за минувшие семь встреч первенства потерпели только одно фиаско. 7 марта они были повержены на своей арене «Альмерией» (0:1). Также в этом отрезке было три ничьи и три победы.

Две из викторий пришлись на последние два игровых дня, где каталонцы по 2:1 переиграли на выезде «Лас-Пальмас» и на своем поле «Альбасете». Перед этим они расписали мировую в родных стенах с «Луго» — 1:1.

Пока у «Жирона» в гостях текущей Сегунды сохраняется полный паритет, где она выиграла, проиграла и сыграла вничью по пять раз. Забить в этих поединках удалось 15 мячей, пропустила в свои ворота 18 голов.

Игра первого круга текущего чемпионата завершилась без забитых мячей.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Жироны» — 2.72, победа «Сабаделя» — 2.90, ничья — 2.96.

Учитывая важность очков для обоих команд, от этого матча ожидаем осторожного футбола с минимальным количеством забитых мячей. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,0.